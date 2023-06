Se cansó de ver a su vecino por el balcón e ideó un ingenioso método para resolver el problema

El departamento lindero al suyo estaba vacío, pero luego de un año se mudó una persona , con la que no tenía ni el más mínimo interés en entablar una relación.

Quiso evitar tener una relación con su vecino

“Aprovechando la red del balcón, voy a hacer algo para taparlo”, comenzó diciendo la mujer, molesta por la presencia del nuevo inquilino.

“Ese algo que voy a hacer es esto, unos pastos truchos”, explicó sobre las alfombras verdes colocadas que emulaban al pasto.

Acto seguido, Lucila admitió desconocer la existencia de esas alfombras y compartió que al venir con unos ganchos verticales, las mismas se podían enganchar unas con otras para generar un solo cuadrado de color verde.

Investigando y tratando de ubicar las alfombras de la mejor manera posible, la joven agregó: “Creo que esto se llama jardines verticales. Los pones, haces presión y quedan. Con unos precintos lo voy a poner en la red. Me salieron $300 las diez unidades”.

Y remarcó: “Para que quede súper tupido le tenés que poner como una media sombra atrás, pero como yo no quería no lo hice. Pero compré unos de más por si hay algunos lugares en los que queda muy hueco”.

Sus seguidores no se perdieron el paso a paso, y también opinaron sobre la genialidad de la joven: “Lo haría también, sería incómodo salir y tener que ver al vecino y no tener ganas de hablarle”, dijo uno. “Está bien, pero le hubiera puesto media sombra igual para que no se vea nada”, agregó otro en la publicación que ya superó las 800 mil reproducciones.