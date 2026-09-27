Según Bill Gates, la inteligencia artificial podría desatar una catástrofe con miles de millones de muertos + Agregar ámbito en









El cofundador de Microsoft alertó que su uso malicioso podría provocar “miles de millones de muertes” y reclamó una supervisión estatal obligatoria.

Bill Gates reclamó que los gobiernos establezcan mecanismos obligatorios de supervisión sobre la inteligencia artificial. El Mundo

Bill Gates advirtió que una Inteligencia Artificial (IA) fuera de control o utilizada con fines maliciosos podría generar consecuencias catastróficas a escala mundial y reclamó que los gobiernos establezcan mecanismos obligatorios de supervisión. El cofundador de Microsoft sostuvo que la tecnología alcanzó un nivel de poder que hace insuficiente la autorregulación de las compañías.

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El empresario profundizó sobre los potenciales peligros asociados con el rápido avance de los sistemas de inteligencia artificial y puso el foco especialmente en la posibilidad de que actores maliciosos accedan a herramientas cada vez más sofisticadas.

“La IA es sin duda lo suficientemente poderosa como para provocar sucesos que, como saben, causen miles de millones de muertes. Así que, aunque es bastante difícil alcanzar el 100%, nunca ha existido un arma tan poderosa como la combinación de personas con malas intenciones que utilizan las herramientas de IA más avanzadas”, afirmó a NBC News.

El empresario identificó el impacto sobre el empleo como uno de los principales riesgos de la tecnología. Bill Gates pidió una regulación obligatoria para la IA En medio del debate internacional sobre los límites que deberían establecerse para el desarrollo tecnológico, Gates sostuvo que las empresas no pueden quedar como únicas responsables de establecer sus propias reglas de seguridad.

“Nadie cree que la autorregulación sea suficiente. Es necesario que las fuerzas del orden y los políticos participen en el debate sobre cómo deben ser las medidas de seguridad y la supervisión. Y eso debe ser obligatorio. Implicará algunos gastos adicionales para el sector, pero no una ralentización drástica de sus actividades”, señaló.

Sus declaraciones se producen mientras directivos de algunos de los principales laboratorios estadounidenses de inteligencia artificial también plantean la necesidad de establecer límites y mecanismos de control frente al crecimiento de estas herramientas. Los tres grandes riesgos que Gates identifica en la inteligencia artificial Aunque suele manifestarse optimista sobre el potencial de la tecnología, Gates expuso recientemente tres áreas que considera especialmente riesgosas ante el despliegue masivo de sistemas de inteligencia artificial cada vez más avanzados: Destrucción permanente de empleos: el empresario advirtió sobre las consecuencias que podría generar la automatización en el mercado laboral a medida que la IA incorpore nuevas capacidades y pueda reemplazar determinadas tareas.

Uso malicioso de la tecnología: Gates planteó que actores con intenciones dañinas podrían aprovechar herramientas cada vez más potentes para desarrollar ataques a una velocidad superior a la capacidad de detección y respuesta de empresas y organizaciones. Entre los sectores expuestos mencionó hospitales, bancos, sistemas de agua y redes eléctricas .

Impacto sobre los niños y las relaciones humanas: el cofundador de Microsoft alertó que los chatbots que nunca retan ni frustran a sus usuarios podrían volverse adictivos y terminar privando a las personas de oportunidades necesarias para desarrollar habilidades sociales.

1/4 2/4 "Esas teorías conspirativas serán desbaratadas", aseguró el multimillonario. AFP 3/4 4/4