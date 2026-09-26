OpenAI y Anthropic aceleran la competencia: qué ofrecen sus nuevos modelos de Inteligencia Artificial

La carrera por el liderazgo de la IA esta más álgida que nunca. Ahora, OpenAI y Anthropic presentaron esta semana nuevos modelos de Inteligencia Artificial con una característica en común: buscan aumentar el rendimiento sin trasladar el crecimiento de los costos de procesamiento a los usuarios.

Anthropic lanzó Claude Opus 5.5 el 22 de septiembre, mientras que OpenAI presentó GPT-6 Sol y GPT-6 Luna el mismo día , con reducciones de precios de hasta el 50% frente a sus modelos anteriores. Los lanzamientos llegan en un momento de fuerte competencia entre los laboratorios que desarrollan sistemas.

Anthropic había planteado a principios de septiembre la necesidad de reducir el ritmo de avance para reforzar la seguridad de estos sistemas. Sin embargo, la empresa terminó presentando una nueva versión de Claude apenas unas semanas después. OpenAI también incorporó nuevos modelos con una estructura orientada a bajar el costo de las tareas que requieren grandes cantidades de procesamiento.

Parece que ninguna firma quiere agachar la cabeza. Pero la disputa ya no pasa solamente por quién obtiene mejores resultados . El precio por millón de tokens, la velocidad de respuesta y la capacidad para mantener tareas durante períodos prolongados se convirtieron en factores centrales para empresas y desarrolladores que incorporan estos sistemas a sus productos.

OpenAI presentó GPT-6 Sol y GPT-6 Luna como dos alternativas destinadas a ampliar el acceso a capacidades que hasta ahora estaban concentradas en modelos más costosos. La empresa explicó que ambos fueron entrenados con métodos similares a los utilizados para GPT-6 Astra , su modelo de mayor capacidad, pero con una arquitectura que consigue un menor costo de funcionamiento.

La diferencia más visible aparece en los precios de API. GPT-6 Sol cuesta 2 dólares por millón de tokens de entrada y 10 dólares por millón de tokens de salida. GPT-6 Luna baja a 10 centavos por millón de tokens de entrada y 50 centavos por millón de tokens de salida. En ambos casos, OpenAI señala una reducción del 50% frente a los precios promocionales que tenía GPT-5.6.

El objetivo es que los desarrolladores puedan usar modelos con mayor capacidad durante más tiempo sin que cada tarea implique un incremento proporcional del gasto. Esto es importante para agentes que ejecutan procesos de varias etapas, usan herramientas externas o trabajan durante períodos prolongados.

Claude Opus 5.5: menos costo y más velocidad

Anthropic presentó Claude Opus 5.5 como el primer modelo de su nueva familia Claude 5.5. La empresa afirma que consigue un rendimiento comparable al de Fable 5.1 en la mayoría de los trabajos, pero con un costo operativo 40% inferior al de Opus 5. El precio de Opus 5.5 quedó en 4 dólares por millón de tokens de entrada y 20 dólares por millón de tokens de salida. Es un recorte del 20% respecto de Opus 5.

La firma también redujo el precio de las lecturas de caché a 20 centavos por millón de tokens, un dato relevante para agentes y tareas de programación que reutilizan grandes cantidades de contexto. La velocidad también cambió. Anthropic asegura que Opus 5.5 genera respuestas más de 30% más rápido que su antecesor y que necesita menos capacidad de cómputo para funcionar. Además, la empresa aumentó los límites de uso a cinco horas para los planes Pro, Max y Team.

La competencia también se juega en seguridad

Los nuevos modelos llegan con mejoras de seguridad que las empresas presentan como parte de un salto tecnológico. Anthropic sometió Opus 5.5 a evaluaciones externas hechas por Frontier Design y METR antes de su lanzamiento. La empresa aseguró que el sistema incorpora protecciones que hasta ahora estaban reservadas para sus modelos de mayor capacidad.

Una de las mediciones internas de Anthropic evaluó la capacidad del modelo para intentar superar límites de contención. Según la empresa, Opus 5.5 fue 85% menos propenso a intentar atravesar esas barreras que Opus 5 o Mythos 5.1. OpenAI también señaló mejoras en sus evaluaciones de alineación para GPT-6 Sol y Luna, especialmente en situaciones diseñadas para detectar comportamientos engañosos durante tareas de programación.

La pelea entre ambas firmas empieza a mostrar otra cara. Los modelos más potentes no necesariamente tienen que ser los más caros. OpenAI busca bajar el costo de sistemas capaces de ejecutar tareas complejas, mientras Anthropic intenta mantener prestaciones de gama alta con un consumo de recursos menor.

La próxima etapa ya está definida. Anthropic anticipó que Claude Sonnet 5.5 y Claude Haiku 5.5 van a llegar durante las próximas semanas, con mejoras similares en rendimiento, velocidad y seguridad. OpenAI, por su lado, sigue ampliando la familia GPT-6 después del lanzamiento de Astra, Sol y Luna.