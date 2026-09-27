Un histórico de la Fórmula 1 defendió a Franco Colapinto tras su error en Azerbaiyán: "Admiro a la gente que lo intenta"

La maniobra del argentino generó distintas reacciones dentro del paddock luego de un Gran Premio que terminó antes de tiempo para tres pilotos.

Juan Pablo Montoya respaldó a Franco Colapinto después del accidente que dejó fuera de carrera a los dos Alpine y a Lando Norris en el Gran Premio de Azerbaiyán. El expiloto colombiano reconoció el error del argentino durante el relanzamiento, pero destacó su decisión de atacar y buscar una oportunidad en ese momento de la competencia.

El incidente ocurrió tras un período de Safety Car, cuando Colapinto se pasó en la frenada de la curva 1 e impactó contra Pierre Gasly y Norris . Los tres pilotos debieron abandonar una carrera en la que los dos Alpine se encontraban en zona de puntos antes del choque.

Montoya, ganador de siete Grandes Premios de Fórmula 1 entre 2001 y 2006 con Williams y McLaren, analizó la maniobra en F1 TV y valoró que el piloto argentino intentara aprovechar el relanzamiento para avanzar posiciones: “Lo difícil en ese caso es que eres agresivo, ves una oportunidad y tienes que admirarlo”.

“Admiro a la gente que lo intenta. Cuando tienes un reinicio, lo ven como una oportunidad. Algunas personas ven un reinicio como ‘no quiero perder una posición’, y Franco es el tipo que quiere ir y aprovecharla . Cuando siempre eres el tipo, como Max (Verstappen), que siempre ve una oportunidad para aprovecharla, vas a cometer errores”, agregó.

El colombiano también explicó cómo las referencias de frenado pudieron influir en lo ocurrido. Montoya señaló que el pelotón comenzó a reducir la velocidad antes de lo que Colapinto habría esperado , algo que complicó su llegada a la primera curva.

“El problema es que, cuando estás tan atrás, ya sabes, es como un embotellamiento: todos van levantando y levantando”, explicó. Pese a destacar que estuvo cerca de controlar el auto, reconoció: “Sí, cometió un error y se llevó puesto a su compañero de equipo y también dejó fuera a Lando”.

Colapinto asumió la responsabilidad por el accidente

Después de abandonar, Colapinto pidió disculpas a Gasly y a todo el equipo Alpine. El francés ocupaba el séptimo lugar y el argentino marchaba décimo antes del relanzamiento, por lo que ambos estaban en posiciones de puntos.

“Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos. Un día complicado, venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo”, explicó ante ESPN.

Colapinto asumió la responsabilidad y pidió disculpas a Gasly y al equipo después de abandonar.

El abandono también terminó con una racha de 30 Grandes Premios consecutivos llegando a la bandera a cuadros para Colapinto. Hasta la carrera en Bakú, además, era el único piloto que había completado las 14 competencias disputadas durante la temporada.

La dura postura de Flavio Briatore

La mirada de Montoya contrastó con la de Flavio Briatore, quien manifestó su malestar por la pérdida de puntos y anticipó que analizará internamente lo ocurrido.

“Sé que Franco ha asumido toda la responsabilidad por ello, como debe ser; de hecho, frenó demasiado tarde considerando el contexto de la carrera y la reanudación tras el auto de seguridad. Fue una maniobra muy mala para un piloto con su experiencia”, afirmó.

Briatore adelantó además que se tomará un tiempo para “considerar qué medidas se deben tomar”, con el objetivo de aprender del incidente y evitar que una situación similar vuelva a producirse.