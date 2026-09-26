EEUU y China crean un canal bilateral para abordar incidentes vinculados a la Inteligencia Artificial

Washington y Beijing acordaron crear un mecanismo bilateral y un diálogo específico para discutir los riesgos y beneficios de la tecnología.

Estados Unidos y China acordaron crear un “canal bilateral de comunicación” para abordar incidentes vinculados a la inteligencia artificial (IA), tras la cumbre que mantuvieron el presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping.

La Casa Blanca informó que ambos países también pondrán en marcha un Diálogo sobre Superinteligencia entre Estados Unidos y China , destinado a intercambiar posiciones sobre los riesgos y beneficios de esta tecnología. En ese marco, los dos gobiernos adoptaron el término “superinteligencia”, o SI, en lugar de inteligencia artificial. La próxima reunión de ese mecanismo está prevista para noviembre, en territorio del gigante asiático.

Antes de la cumbre, Trump había anticipado que la “ Super Intelligence (SI) ” sería uno de los temas centrales del encuentro. “La superinteligencia (SI) será un tema importante de debate, pero quiero dejarlo exactamente donde está”, afirmó el presidente estadounidense a través de Truth Social. “Esa es también la postura de China”, agregó.

Tras la reunión del jueves en la Casa Blanca, Xi pidió que el desarrollo de la inteligencia artificial mantenga la supervisión humana . “La inteligencia artificial debe mantenerse bajo control humano y utilizarse para el bienestar de la gente” , afirmó el mandatario chino durante su intervención ante autoridades y medios de ambos países.

Xi también sostuvo que Beijing y Washington comparten una responsabilidad por su posición en el sector tecnológico. La inteligencia artificial formó parte de una agenda bilateral que incluyó además comercio, seguridad y vínculos entre las sociedades de ambas potencias.

Archivo. Trump, Xi Jinping y un acuerdo inicial para el seguimiento del desarrollo de la IA. X: @PDChina

Trump recibió a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, en la residencia presidencial y destacó los canales de diálogo abiertos entre ambas administraciones. Antes de la reunión, el mandatario estadounidense había señalado que el encuentro permitiría abordar decisiones vinculadas con la tecnología y la superinteligencia.

En el marco de la Asamblea General de la ONU, Trump calificó como “muy productivas” las reuniones que mantuvo con su homólogo chino. “Creo que hemos dado pasos enormes, hemos logrado grandes avances, algo muy positivo para ambos países”, afirmó Trump ante periodistas en la Casa Blanca, durante el encuentro privado con Xi, Melania Trump y Peng Liyuan.

El mandatario estadounidense sostuvo que el diálogo entre las dos potencias derivará en nuevos resultados. “Se avecinan cosas fantásticas”, adelantó.

Trump también volvió a referirse a la inteligencia artificial y propuso denominarla “superinteligencia”, un concepto que definió como “más preciso e importante” y que, según sus palabras, fue aceptado por los líderes tecnológicos durante la cena de Estado del jueves.

Donald Trump y Xi Jinping volverán a reunirse en noviembre

Trump confirmó que volverá a reunirse con Xi en noviembre y diciembre, después de la visita de Estado de tres días que el líder chino realizó a Washington.

El primer encuentro está previsto para los días 18 y 19 de noviembre, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong. La segunda cita será en diciembre, durante la cumbre del G20 que tendrá lugar en Miami, Florida, en el club Trump National Doral.

“Nos volveremos a reunir en noviembre, en China, y posteriormente en la cumbre del G20 en diciembre, en Miami, Florida. Se ha logrado mucho y se logrará aún más”, detalló Trump en Truth Social.

Xi extendió la invitación a Trump y a la primera dama, Melania Trump, para asistir a la reunión de APEC. “Les doy la bienvenida, señor presidente y primera dama, a su visita a China”, afirmó el mandatario chino. Su par estadounidense respondió: “Nos volveremos a ver, y hablaremos mucho”.

Si los encuentros se realizan según lo previsto, Trump y Xi mantendrán cuatro reuniones presenciales en 2026, tras la visita del presidente estadounidense a Beijing en mayo y la reciente visita de Estado del líder chino a Washington.