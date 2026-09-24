Grok Bot superó los 400.000 usuarios semanales a un mes de su lanzamiento + Agregar ámbito en









El agente de inteligencia artificial de SpaceXAI alcanzó 418.000 usuarios semanales y creció 24% en una semana. La herramienta fue lanzada a mediados de agosto.

El agente de inteligencia artificial Grok Bot, desarrollado por SpaceXAI, superó los 400.000 usuarios semanales aproximadamente un mes después de su lanzamiento, en una primera señal sobre la demanda de una herramienta clave para la estrategia de IA de la empresa de Elon Musk.

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Grok Bot alcanzó los 418.000 usuarios al 14 de septiembre, según la información compartida por la empresa durante un evento en Londres. La cifra representó un aumento del 24% respecto de la semana anterior.

Cómo funciona Grok Bot La unidad de inteligencia artificial de SpaceXAI presentó Grok Bot a mediados de agosto, en medio de su apuesta por competir con Anthropic y OpenAI en el mercado de los agentes de inteligencia artificial. El producto de agentes se diferencia de Grok, el chatbot insignia de SpaceXAI que forma parte del ecosistema de la red social X.

Archivo. Musk apuesta de lleno por competir en el mercado de los agentes IA. A diferencia de un chatbot tradicional, la herramienta está diseñada para funcionar como un empleado disponible de manera permanente. Entre sus tareas se encuentran responder correos electrónicos, actualizar una base de datos de ventas, tramitar facturas, organizar el trabajo e informar sobre errores de software.

El mercado de los agentes de IA ganó atención esta semana luego de que Muse, de Meta, encabezara la clasificación de aplicaciones gratuitas de la App Store de Apple. El desempeño inicial de la herramienta llevó a analistas a compararlo con el crecimiento de ChatGPT, de OpenAI, tras su lanzamiento a finales de 2022.

Sin embargo, ambos productos apuntan a públicos diferentes. Muse está más orientada a consumidores y puede descargarse de forma gratuita, mientras que SpaceXAI posicionó Grok Bot como una herramienta empresarial, con distintos niveles de suscripción de IA. También cuenta con una aplicación independiente. La apuesta de SpaceXAI por la inteligencia artificial Durante los últimos tres meses, SpaceXAI avanzó con el lanzamiento de nuevos modelos y agentes para ganar terreno en el mercado de la inteligencia artificial. La empresa continuó con esta estrategia después de adquirir por u$s60.000 millones la startup de programación de IA Cursor. En julio, ambas compañías lanzaron Grok 4.5, un modelo orientado a tareas de programación, finanzas y cuestiones jurídicas, cuyo uso resultaba más económico que el de otras herramientas de la competencia. A comienzos de esta semana, SpaceXAI presentó Grok 4.7, diseñado para abordar tareas más complejas durante períodos de tiempo más prolongados.