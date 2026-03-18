Starlink avanza en materia de conectividad y Argentina se posiciona con acceso al sistema Direct-to-cell + Seguir en









Un sistema que permite establecer conexión entre dispositivos móviles y satéliltes de órbita baja.

Una tecnología que permite conectar dispositivios directamente a la red satelital, sin necesidad de equipos intermediarios.

El desarrollo de internet satelital para teléfonos móviles ingresa en una etapa de expansión con el avance de Starlink, el sistema impulsado por Elon Musk a través de SpaceX. La compañía trabaja junto a T-Mobile en una tecnología que conecta celulares con satélites en órbita baja. El esquema apunta a que los dispositivos móviles mantengan comunicación, incluso en lugares donde no existe señal de redes tradicionales.

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El proyecto se apoya en el sistema denominado “Direct-to-Cell”, un formato que habilita el vínculo entre teléfonos inteligentes y satélites sin antenas terrestres. El mecanismo busca asegurar comunicación básica cuando la cobertura de las operadoras desaparece. El esquema contempla un despliegue gradual de funciones con alcance internacional.

La iniciativa despierta interés en varios países de América Latina. Argentina aparece dentro de ese escenario, debido a la existencia de amplias zonas con dificultades de cobertura móvil, situación que se vería subsanada con esta alternativa de conectividad para rutas alejadas, áreas rurales, regiones montañosas y territorios de difícil acceso.

El funcionamiento depende de la constelación de satélites de órbita baja que despliega SpaceX mediante su red de Starlink, los cuales al operar a menor altura permiten mejor latencia y capacidad amplia para pequeños equipos.

La primera etapa del servicio incluye funciones básicas destinadas a garantizar comunicación en situaciones críticas:

envío de mensajes de texto

transmisión de ubicación en tiempo real

contacto con servicios de emergencia starlink apple Qué celulares podrán conectarse directamente al satélite La conexión directa con satélites requiere dispositivos compatibles y una actualización de software. Los fabricantes de teléfonos ya trabajan en modelos capaces de operar con esta tecnología. Hasta ahora incluye varias marcas conocidas del mercado internacional: Apple: iPhone 14 y versiones posteriores, incluidas variantes Plus, Pro y Pro Max

Google: Pixel 9 y modelos posteriores, además de versiones Pro, Pro Fold y Pro XL

Motorola: dispositivos lanzados desde 2024 dentro de las líneas Razr, Edge y serie G

Samsung: Galaxy A14, A15, A16, A35, A53 y A54; Galaxy S21 y posteriores; Galaxy Z Flip3 y siguientes; Galaxy Z Fold3 y posteriores; Galaxy XCover6 Pro

REVVL: serie 7 y 7 Pro La presencia de modelos recientes dentro del listado sugiere que muchos usuarios podrían acceder al sistema mediante actualizaciones de software dado que el desarrollo de “Direct-to-Cell” se encuentra en fase de implementación. Algunas funciones podrían ofrecerse sin costo durante la etapa inicial, aunque con limitaciones operativas. La red satelital de Starlink actualmente ofrece servicios de internet para hogares y dispositivos móviles mediante antenas propias, con valores que parten de $63.000 con el servicio móvil de 50 GB y $87.000 con móvil ilimitado. La expansión de la conectividad satelital apunta a cubrir territorios donde el acceso a internet o a señal telefónica resulta limitado y abre la posibilidad de que los celulares funcionen como terminales capaces de conectarse con satélites, cuando desaparece la red móvil convencional.