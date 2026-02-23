¿Cómo funciona el cambio de tarifas de Starlink? + Seguir en









Conocé las diferencias entre el sistema "Ahora" y "Programar" para evitar penalizaciones al realizar una modificación en el servicio.

El control del calendario de modificación se volvió una herramienta clave para optimizar el uso del servicio, sin asumir cargos innecesarios.

La empresa de internet satelital Starlink modificó en 2026 su esquema de administración de planes y habilitó un sistema más flexible para los usuarios que necesitan cambiar de tarifa por algún motivo. La principal novedad está en la posibilidad de elegir el momento exacto en que se aplica la modificación.

Hasta la actualización, el esquema marcaba una diferencia clara entre subas y bajas de plan. Los aumentos de velocidad se reflejaban de inmediato, mientras que las reducciones quedaban postergadas hasta el siguiente ciclo, una dinámica que generaba costos innecesarios para los clientes.

Con la nueva política, la aplicación de Starlink permite optar entre dos alternativas al solicitar un cambio, lo que reduce fricciones operativas y mejora la experiencia de gestión del servicio:

Opción "Ahora ": Activa el nuevo esquema tarifario en el mismo momento de la solicitud , con ajuste instantáneo de la velocidad contratada.

Opción "Programar": Traslada el cambio al cierre del ciclo de facturación y mantiene intacta la prestación vigente hasta el próximo período. La decisión de postergar la baja de plan evita pagar por una capacidad que ya no se necesita, sin alterar el registro contable ni la estructura de la factura.

starlink.webp Penalizaciones y condiciones a tener en cuenta A pesar de la mayor flexibilidad, el cambio de tarifas no está exento de condiciones, especialmente al descender de un plan superior a uno básico. Starlink establece penalizaciones concretas vinculadas a la pérdida de beneficios en planes premium, lo que obliga a analizar el impacto antes de confirmar la modificación.

En el caso del Plan Residencial Max, al bajar a modalidades de menor velocidad se eliminan ventajas relevantes. Entre ellas se encuentran: Pérdida del Mini Kit Gratis para Viajes , que deja de estar incluido como alquiler sin cargo.

Eliminación del 50% de descuento en planes Roam, utilizado para conexiones fuera del domicilio principal. Además, la empresa exige la devolución del equipo Starlink Mini al reducir el plan. Si el dispositivo no es reintegrado, el usuario debe abonar el valor total del kit, aunque existe la opción de mantenerlo bajo un esquema de alquiler mensual ajustado a la nueva tarifa. El nuevo esquema mejora la gestión del servicio, pero exige una lectura cuidadosa de las condiciones. La flexibilidad no elimina los costos asociados a una mala planificación, y el momento elegido para cambiar de tarifa puede tener un impacto directo en el gasto mensual.