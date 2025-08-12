Starlink: con esta herramienta podrás verificar si el servicio de internet llega a tu ciudad







La compañía cuenta con un sistema en donde se registran los países y jurisdicciones en los que ofrece sus planes.

Starlink ofrece a sus usuarios la posibilidad de verificar la disponibilidad del servicio a través de su página web. X

Starlink, la empresa de internet creada por Elon Musk, obtuvo un enorme crecimiento desde su salida inicial al mercado. Este servicio se encuentra en una gran cantidad de países y ciudades, pero para verificar en donde se puede contratar, los usuarios pueden utilizar una herramienta importante que se encuentra en su página web.

La compañía otorga conexión a la red gracias a satélites espaciales, que se conectan a una antena incluida en el kit de hardware. Esta se debe colocar manualmente en un espacio a cielo abierto y sin interferencias para que pueda enlazarse correctamente con los satélites.

Starlink: Qué es el Mapa de Disponibilidad starlink 1.jpg El Mapa de Disponibilidad de Starlink es un apartado en su portal web que muestra todos los países en los que está presente la conexión y a los que llegará próximamente. Esto se diferencia con distintos colores, siendo los más claros en los que está disponible y los más oscuros, donde no tiene fecha estimada de llegada.

En el caso de Argentina, por ejemplo, Starlink se encuentra disponible en toda la región. Sin embargo, según el mapa, el servicio se encuentra agotado en parte del Área Metropolitana de Buenos Aires, incluida la Ciudad Autónoma. También está agotado en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, y Cutral Co, en Neuquén. Por otro lado, se espera que la conexión llegue a las Islas Malvinas durante este año.

Precios de Starlink en Argentina en agosto 2025 starlink 2.jpg Starlink cuenta con dos planes de conexión. En primer lugar, está el Plan Residencial, dirigido para utilizar en hogares. En Argentina, este tiene un costo mensual de $56.100, mientras que la versión Lite cuesta $38.000. Por otro lado, el hardware de tamaño estándar tiene un valor de $499.999, mientras que el mini cuesta $189.000. A estos valores se les debe sumar el costo de envío, que es de $24.400. Además, se puede agregar el router en malla Gen 3, que tiene un costo de $175.000.

Por otra parte, está el Plan Itinerante, diseñado para utilizarse en viajes y traslados, en el que se puede acceder a datos ilimitados con un costo de $87.500, mientras que solo 50 gigabytes de datos equivalen a $63.000. Así como en el plan anterior, el hardware estándar cuesta $499.999, mientras que el mini está $189.000 y el envío también tiene el mismo precio.

