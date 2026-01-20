Taiwán celebra alianza estratégica con EEUU: chips para IA y un suministro de alta tecnología con "valores democráticos"

Taiwán aseguró que el objetivo final es armar una cadena de suministro "democrática" junto a Estados Unidos. Así, ambas naciones estrechan sus lazos, con China como principal competidor.

Taiwán busca consolidar una cadena de suministro de alta tecnología alineada con "valores democráticos" junto a Estados Unidos y avanzar en una asociación estratégica en inteligencia artificial, en el marco del acuerdo sellado con Washington la semana pasada. Así lo planteó este martes en Taipéi la viceprimera ministra, Cheng Li-chiun, durante una rueda de prensa en la que defendió el alcance del entendimiento bilateral.

El pacto llega en un contexto de fuerte presión del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el principal productor mundial de semiconductores, que mantiene un abultado superávit comercial con Estados Unidos . Washington reclama mayores inversiones en su territorio , especialmente en chips vinculados a la inteligencia artificial. En ese sentido, el acuerdo establece incentivos arancelarios para los fabricantes taiwaneses — como TSMC — que amplíen su capacidad productiva en suelo estadounidense .

Según los términos negociados , las empresas que inviertan en Estados Unidos accederán a aranceles reducidos sobre semiconductores, equipamiento de fabricación y productos asociados que ingresen al mercado estadounidense, e incluso podrán importar determinados insumos libres de impuestos. Además, los aranceles generales aplicados a la mayoría de las exportaciones taiwanesas a Estados Unidos se reducirán del 20% al 15%.

El compromiso también contempla i nversiones por u$s250.000 millones de parte de compañías taiwanesas para fortalecer la producción de semiconductores , energía e inteligencia artificial en Estados Unidos. A ese esfuerzo se suma la decisión de Taipéi de garantizar un a línea de crédito adicional por otros u$s250.000 millones para facilitar nuevas inversiones.

Cheng Li-chiun subrayó que el acuerdo no implica desmantelar la industria local de chips, un sector clave para la economía taiwanesa, al punto de ser conocido como la “montaña sagrada que protege al país”.

“No se trata de una deslocalización de la cadena de suministro, sino de un apoyo a las industrias de alta tecnología de Taiwán para que amplíen su fuerza en el extranjero, a través de la suma, e incluso la multiplicación, para expandir una fuerte huella internacional en Estados Unidos”, afirmó.

Los chips en el centro geopolítico

El acuerdo prevé que los fabricantes que amplíen su producción en Estados Unidos puedan importar, durante el período de construcción aprobado, hasta 2,5 veces su nueva capacidad de semiconductores y obleas sin aranceles adicionales. Para los volúmenes que superen ese límite, se aplicará un régimen preferencial.

Cheng explicó que Taiwán también logró asegurarse de antemano un trato favorable frente a eventuales medidas derivadas de la Sección 232, la investigación de seguridad nacional que Estados Unidos mantiene abierta sobre importaciones estratégicas, como los semiconductores y los productos farmacéuticos.

trumptariffs-scaled.jpg La decisión de Donald Trump de incluir a la Argentina en el listado de países castigados por las Tarifas, agarró de sorpresa al gobierno Argentino y disparó el viaje presidencial a Mar-o-Lago.

“En cuanto a cuál será el arancel de la Sección 232 para los semiconductores en el futuro, el secretario de Comercio de EEUU, Lutnick, mencionó recientemente una posible tasa del 100%, pero sigue sin decidirse”, señaló la funcionaria.

“Independientemente, en cualquier escenario arancelario futuro, nos hemos asegurado de que EEUU concederá a Taiwán el trato más favorable: arancel cero dentro del contingente y aranceles preferenciales incluso fuera del contingente”, agregó.

Cheng recordó además el rol de Taiwán en crisis internacionales recientes. “En el pasado dijimos: ‘Taiwán puede ayudar’”, señaló, en alusión al apoyo brindado durante la pandemia de Covid-19 y otros episodios globales.

“Esperamos que en el futuro sea ‘Taiwán-EEUU pueden liderar’, con las dos partes uniendo fuerzas y, bajo la ola de la IA, trabajando juntas para construir una cadena de suministro de alta tecnología para el campo democrático. Este es nuestro objetivo estratégico”, concluyó.