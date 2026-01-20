La abogada argentina acusada de racismo en Brasil abandonó el hotel en el que se alojaba

Tres hombres abordaron a la joven cuando volvía de caminar. Encargados del hotel le aconsejaron irse a un departamento por su seguridad, mientras finaliza la investigación por sus dichos.

La abogada santiagueña Agostina Páez (29) , que enfrenta cargos por racismo en Brasil , abandonó en las últimas horas el hotel que ocupaba. Fue luego de que tres individuos quisieran ingresar sorpresivamente, lo que generó pánico y un abrupto cambio de residencia, mientras la Justicia le exigió instalarse una tobillera electrónica para evitar salir del país.

En las últimas horas se conoció que Páez debió dejar el hotel en el que se alojaba, para irse a un departamento, luego de que en la tarde del lunes, cuando volvía de caminar, fuera sorprendida por tres hombres que querían entrar con ella a las instalaciones.

Su abogado Sebastián Robles aseguró al medio El Liberal que estas personas afirmaron ser policías, aunque “todo resultaba confuso”. En ese momento, los encargados del edificio aconsejaron a la joven marcharse del lugar por su propia seguridad.

Estos episodios incrementaron la inquietud en su familia. “Vamos a solicitar el secuestro de los videos del incidente del 14 de enero, ya que el contexto es diferente al que enfrentamos con nuestra cliente”, sostuvo por su lado Robles.

El letrado anunció la presentación del recurso de habeas corpus para lograr que Páez pueda retornar a la Argentina, considerando que permanece “casi detenida en circunstancias adversas y confusas”.

La familia Páez evalúa viajar a Brasil de manera inmediata para acompañarla, ante el agravamiento de su estado de ánimo y las amenazas recibidas. Robles puntualizó: “La idea no es obstaculizar el proceso, sino tratar de seguir los cauces judiciales que el juez impuso y buscar una resolución que le permita regresar al país con su familia”.

Le pidieron que se ponga una tobillera electrónica

Además, el pasado sábado la Comisaría 11 (Rocinha) le solicitó a Páez que se ponga una tobillera electrónica. Tiene cinco días para cumplir con la medida y según informó O Gobo, aún no lo cumplió. Además, se ordenó la incautación de su pasaporte.

El detective Diego Salarini, jefe de la sede de la Justicia, anunció que la investigación se encuentra en su tramo final y las pruebas serán remitidas al Ministerio Público en la semana.

También confirmó que se aguardan nuevas declaraciones tanto de la presunta víctima como de testigos directo. La pena de Páez oscilan entre dos y cinco años de prisión y que no admiten el beneficio de la excarcelación bajo fianza.

