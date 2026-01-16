EEUU y Taiwán confirman un acuerdo sobre aranceles y chips de inteligencia artificial + Seguir en









La isla asiática destaca en este sector, por lo que Estados Unidos buscará incorporar su producción para luego ser autosuficientes.

Taiwán se posiciona como uno de los principales productores de chips de IA.

Taiwán alcanzó un acuerdo con EEUU que reducirá los aranceles a sus chips de inteligencia artificial (IA) y aumentará su inversión en territorio estadounidense. De esta forma, Washington se asegura un aliado fundamental para la producción de estos productos que actualmente dominan la conversación entre inversores.

La isla asiática, que es una de las mayores productoras de chips fue apodado durante mucho tiempo como un "Escudo de silicio", ya que incentiva a que EEUU proteja a esta isla de régimen democrático de una invasión o bloqueo por parte de China, que la reclama como propia.

Y, a pesar de una amenaza de ataque de Pekín, el ministro de Economía taiwanés, Kung Ming-hsin declaró: "Según la planificación actual, Taiwán seguirá siendo el productor más importante del mundo de chips para inteligencia artificial". Ante el anuncio, el gigante chino sostuvo que "se opone sistemática y rotundamente a cualquier acuerdo que tenga implicaciones en materia de soberanía o carácter oficial".

chips ia taiwan Ahora resta que el acuerdo reciba la aprobación del Parlamento taiwanés, que ya mostró una preocupación generalizada porque la isla pierda control sobre el sector y ceda terreno a EEUU.

Los detalles del acuerdo entre EEUU y Taiwán En el hilado fino del acuerdo entre EEUU y Taiwán, el país norteamericano reducirá los gravámenes a los bienes taiwaneses al 15%, frente al 20% actual aplicado recíprocamente para abordar el déficit comercial estadounidense. La capacidad de producción de los chips avanzados de IA se dividirá en una proporción de 85-15 entre Taiwán y Estados Unidos para 2030, y de 80-20 para 2036, según sus previsiones.

Según el Departamento de Comercio de EEUU, las empresas taiwanesas de semiconductores y tecnología realizarán "nuevas inversiones directas por un total de al menos u$s250.000 millones" para ampliar su capacidad en áreas como chips avanzados y la IA en EEUU. Por otra parte, el gobierno estadounidense aseguró que los aranceles sectoriales sobre autopartes, madera y productos derivados de la madera taiwaneses también se limitarán al 15%, mientras que los medicamentos genéricos y determinados recursos naturales no estarán sujetos a tarifas "recíprocas". "El objetivo es traer el 40% de toda la cadena de suministro y la producción de Taiwán a Estados Unidos (...) Vamos a traerlo todo, para ser autosuficientes en la capacidad de fabricar semiconductores", prometió el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.