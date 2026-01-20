¿Cuánto gano si invierto $350.000 en un plazo fijo? + Seguir en









Con tasas que varían según la entidad, esta alternativa se vuelve interesante entre quienes buscan resguardar sus pesos.

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por los argentinos. Depositphotos

En un contexto económico complicado, donde muchos ahorristas quieren cuidar su plata, el plazo fijo vuelve a aparecer como una elección muy elegida. La posibilidad de conocer desde el inicio cuánto dinero se va a cobrar al final del período sigue siendo uno de sus mayores atractivos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque existen otras herramientas financieras, este instrumento sigue vigente, especialmente para quienes apuntan al corto plazo y prefieren evitar problemas. Las tasas actuales muestran diferencias entre bancos, así que es importante comparar antes de decidir.

inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos Tasas de interés actuales para plazos fijos en Argentina Las entidades financieras ofrecen rendimientos distintos según su tamaño, perfil digital o estrategia comercial. En el escenario actual, las tasas más altas se concentran en bancos chicos y compañías financieras, mientras que los más grandes tienen números más moderados.

A continuación, un listado con las Tasas Nominales Anuales (TNA) vigentes para depósitos tradicionales a 30 días:

Banco Voii: 31,5%

Crédito Regional Compañía Financiera: 31%

Banco Meridian: 30%

Banco CMF: 30%

Banco Bica: 30%

Banco Mariva: 30%

Banco de la Provincia de Córdoba: 29%

Reba: 29%

Banco Macro: 27,5%

Banco del Sol: 26,5%

Banco Hipotecario: 26,5%

Banco de Corrientes: 26,5%

Banco Nación: 26%

Banco Credicoop: 25%

Banco Provincia: 25%

ICBC: 23,5%

BBVA: 23%

Banco Galicia: 22%

Banco Santander: 21%

Banco Ciudad: 20,5% Cálculo de ganancias para una inversión de $350.000 a 30 días Con una TNA del 20,5%, similar a la que ofrecen algunos bancos grandes en sucursal, un depósito de $350.000 a 30 días genera intereses aproximados de $5.897. Al finalizar el plazo, el monto total alcanza los $355.897.

Pero por el otro lado, si se accede a una TNA del 26% por invertir en canales electrónicos, la ganancia ronda los $7.479. En ese caso, el monto total llega a $357.479. Es importante saber que el capital no puede retirarse antes del vencimiento, pero al finalizar el plazo, el inversor recibe el monto inicial más los intereses generados.

Temas Plazo fijo