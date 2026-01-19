Michael Burry apuesta en contra de Nvidia y alerta sobre los peligros del auge de chips impulsados por IA + Seguir en









El reconocido inversor aconsejó qué posiciones tomar según las empresas, e instó al gobierno estadounidense a que active un plan de financiamiento de energía para satisfacer la demanda por la IA.

Qué opina Burry sobre la inversión en inteligencia artificial.

El inversor Michael Burry, famoso por predecir el desplome del mercado inmobiliario de 2008, afirmó que apuesta en contra de Nvidia y advierte que el auge de los chips impulsado por la inteligencia artificial (IA) es vulnerable a un giro brusco.

En ese sentido, Burry está tomando posiciones cortas en el gigante tecnológico porque es “simplemente la apuesta más pura” vinculada a la IA y depende, de forma peligrosa, del gasto de los hiperescaladores. Asimismo, destacó que es “la más querida y la menos cuestionada”, por lo que las expectativas dejan poco margen para la decepción.

Por otra parte, el inversor señaló que Nvidia podría vender alrededor de u$s400.000 millones en chips este año, mientras que en la capa de aplicaciones habría menos de u$s100.000 millones en casos de uso. “No veo cómo cuadra esa matemática”, escribió.

nvidia H200 Burry sobre otras tecnológicas, la inversión en IA y el riesgo energético Por el contrario, Burry explicó que apostar en contra de Meta, Alphabet o Microsoft significaría apostar en contra de sus negocios principales; en el caso de Meta sería “apostar contra su dominio de redes sociales y publicidad”, mientras que con Microsoft sería “apostar contra un gigante global de software como servicio (SaaS) de productividad de oficina”.

El lunes, Burry criticó a Meta después de que el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, anunciara planes para ampliar con fuerza la capacidad de IA, y advirtió que la empresa estaba abandonando su modelo “ligero en activos” en favor de una estrategia intensiva en capital que podría perjudicar la rentabilidad.

El inversor se volvió bajista con Oracle ya que tenía opciones de venta y que se había puesto corto en la acción, a medida que asumía más deuda. Las acciones de la empresa estaban alrededor de un 40% por debajo de su máximo de septiembre. Por otra parte, sugirió al presidente estadounidense Donald Trump y al vicepresidente JD Vance acelerar un plan de mil millones de dólares para ampliar la energía nuclear y la red eléctrica, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de electricidad impulsada por la IA.