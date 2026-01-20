Llega una nueva edición del Festival Faro, con la presencia de Baglietto-Vitale y Silvestre y la Naranja + Seguir en









El evento ofrecerá shows en vivo, una feria de diseño, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia, con más de 160 artistas rosarinos y nacionales.

El Festival Faro tendrá entradas anticipadas gratuitas, disponibles desde hoy, para garantizar un acceso ordenado.

La cuarta edición del Festival Faro llega a Rosario a fines de enero. Organizado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, el evento se consolidó como una de las propuestas más importantes de la región, ofreciendo una programación que incluye shows en vivo, feria de diseño, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia.

Con más de 160 artistas locales y nacionales, entre los que destacan Baglietto-Vitale y Silvestre y la Naranja, la organización comunicó que tendrán un ingreso limitado para evitar aglomeraciones, por lo que será necesario obtener las entradas de forma anticipada a través del sitio web oficial. A continuación, conocé los detalles.

festival faro Cuándo se realizará la cuarta edición del Festival Faro en Rosario El Festival Faro celebrará su cuarta edición en la ciudad de Rosario los días 30 y 31 de enero, y 1° de febrero de 2026, en el Parque Urquiza. Las actividades comenzarán a partir de las 19:00hs. y se extenderán durante los tres días del evento.

El acceso es gratuito, aunque, debido a la alta demanda, se implementará un sistema de entradas anticipadas sin cargo a través de la plataforma oficial, rosario.gob.ar, a partir del 20 de enero.

festival faro1 "Desde el Ministerio de Cultura , tal como nos pide el gobernador Maximiliano Pullaro, acompañamos y apostamos al encuentro, al uso del espacio público y a disfrutar en comunidad", señaló Susana Rueda, ministra de la provincia de Santa Fe, y continuó: "Hay que prepararse para vivir una verdadera fiesta que pone a la ciudad en lo más alto, con músicos de distintos géneros, en un espacio maravilloso como es el Parque Urquiza, y con el río Paraná de fondo".

festivalfaro Quiénes se presentarán en el Festival Faro El Festival Faro 2026 contará con la participación de más de 160 artistas locales y nacionales, quienes se presentarán en dos escenarios: el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito (con capacidad limitada) y otro en el predio del Parque Urquiza. Baglietto-Vitale y la banda Silvestre y la Naranja encabezarán la programación de esta cuarta edición. A ellos, se le suman Nuestro Romance, Freddy y Los Solares, Groovin’ Bohemia, Elías Rampello, Plan Divino, Deep Marian, Lisandro Skar, Coki & The Killer Burritos, Las Salieris de Charly, La Grecia, Los Peñaloza, Andrea G + Set de Vinilos, Alejo, Crema, Ser un Girán, Amira, La Pedro Pontes, Matilda, Ike y Los Picantes, Mercedes Borrell, Áurico, Facu Martínez, Avril Allegre, 3 A.M., Mica Ruiz, Azul Vázquez, Abril Borga, DJ Chu Vilchez, DJ Simo, DJ Eugenia Rov y DJ China. A su vez, el evento un punto de encuentro para la industria creativa rosarina. Habrá una Feria de Diseño con la participación de más de una docena de marcas, como Apolo Complementos, Benita, Botanik y Microdancing.

