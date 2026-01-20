Llega una nueva edición del Festival Faro, con la presencia de Baglietto-Vitale y Silvestre y la Naranja

La cuarta edición del Festival Faro llega a Rosario a fines de enero. Organizado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, el evento se consolidó como una de las propuestas más importantes de la región, ofreciendo una programación que incluye shows en vivo, feria de diseño, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia.
Con más de 160 artistas locales y nacionales, entre los que destacan Baglietto-Vitale y Silvestre y la Naranja, la organización comunicó que tendrán un ingreso limitado para evitar aglomeraciones, por lo que será necesario obtener las entradas de forma anticipada a través del sitio web oficial. A continuación, conocé los detalles.
Cuándo se realizará la cuarta edición del Festival Faro en Rosario
El Festival Faro celebrará su cuarta edición en la ciudad de Rosario los días 30 y 31 de enero, y 1° de febrero de 2026, en el Parque Urquiza. Las actividades comenzarán a partir de las 19:00hs. y se extenderán durante los tres días del evento.
El acceso es gratuito, aunque, debido a la alta demanda, se implementará un sistema de entradas anticipadas sin cargo a través de la plataforma oficial, rosario.gob.ar, a partir del 20 de enero.
"Desde el Ministerio de Cultura , tal como nos pide el gobernador Maximiliano Pullaro, acompañamos y apostamos al encuentro, al uso del espacio público y a disfrutar en comunidad", señaló Susana Rueda, ministra de la provincia de Santa Fe, y continuó: "Hay que prepararse para vivir una verdadera fiesta que pone a la ciudad en lo más alto, con músicos de distintos géneros, en un espacio maravilloso como es el Parque Urquiza, y con el río Paraná de fondo".
Quiénes se presentarán en el Festival Faro
El Festival Faro 2026 contará con la participación de más de 160 artistas locales y nacionales, quienes se presentarán en dos escenarios: el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito (con capacidad limitada) y otro en el predio del Parque Urquiza.
Baglietto-Vitale y la banda Silvestre y la Naranja encabezarán la programación de esta cuarta edición. A ellos, se le suman Nuestro Romance, Freddy y Los Solares, Groovin’ Bohemia, Elías Rampello, Plan Divino, Deep Marian, Lisandro Skar, Coki & The Killer Burritos, Las Salieris de Charly, La Grecia, Los Peñaloza, Andrea G + Set de Vinilos, Alejo, Crema, Ser un Girán, Amira, La Pedro Pontes, Matilda, Ike y Los Picantes, Mercedes Borrell, Áurico, Facu Martínez, Avril Allegre, 3 A.M., Mica Ruiz, Azul Vázquez, Abril Borga, DJ Chu Vilchez, DJ Simo, DJ Eugenia Rov y DJ China.
A su vez, el evento un punto de encuentro para la industria creativa rosarina. Habrá una Feria de Diseño con la participación de más de una docena de marcas, como Apolo Complementos, Benita, Botanik y Microdancing.
