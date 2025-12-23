OpenAI lanzó "Tu año con ChatGPT": cómo ver el resumen anual de la inteligencia artificial

El reconocido chatbot de OpenAI lanzó su propio recap del año para usuarios con los planes gratuitos, Plus y Pro. El mismo estará disponible en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Nueva Zelanda.

ChatGPT se sube a la tendencia que inició el Spotify Wrapped

Los resúmenes anuales de contenido son ya una marca registrada de fin año y, como no podía ser de otra manera, la inteligencia artificial (IA) también adopta este tipo de tendencia: OpenAI lanzó "Tu año con ChatGPT ", el repaso por las interacciones, las preguntas y las temáticas de los usuarios con el reconocido chatbot.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El lanzamiento está disponible para las cuentas de los planes gratuitos, Plus y PRO que tengan activadas las opciones "referenciar recuerdos guardados" y "referenciar historial de chat", además de cumplir con cierto umbral mínimo de actividad en la plataforma. El resumen estará disponible en Estados Unidos, Canadá, Reino Undio, Australia y Nueva Zelanda.

Al más fiel estilo Spotify Wrapped - el gran precursor de este formato -, "Tu Año con ChatGPT" utiliza gráficos visuales y una narrativa personalizada para mostrar cómo cada usuario interactuó con el chatbot durante el año .

El sistema asigna reconocimientos simbólicos en función del tipo de uso . Uno de los ejemplos es el premio “Depurador creativo”, pensado para quienes recurrieron a la herramienta para resolver problemas o desarrollar ideas.

La experiencia se completa con la generación automática de un poema y una imagen que sintetizan los principales intereses del usuario a lo largo del año.

image Así son las imágenes creadas por ChatGPT a modo de resumen. OpenAI

La experiencia no estará disponible para las cuentas Team, Enterprise y Education. Desde la compañía aclararon, además, que se trata de una propuesta pensada para ser “ligera, con privacidad garantizada y controlada por el usuario”.

Desde OpenAI remarcaron que el resumen anual no se mostrará de forma intrusiva: si bien aparecerá promocionado en la pantalla de inicio de la app, no se abrirá automáticamente ni será obligatorio interactuar con él.

La función estará disponible tanto en la versión web de ChatGPT como en las aplicaciones móviles para iOS y Android. Además, los usuarios podrán activarla manualmente escribiendo el comando “Tu año con ChatGPT” dentro del chat.

¿Qué es ChatGPT GPT-5.2 y cómo se diferencia de versiones anteriores?

Una actualización que llegó para quedarse. Diseñado para generar mayor valor económico y asumir tareas profesionales de alta complejidad, ChatGPT-5.2 se distingue por una serie de mejoras clave: