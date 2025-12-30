Paritarias de Comercio: cuánto cobrarán en enero de 2026 tras el último acuerdo + Seguir en









El entendimiento firmado en diciembre entre el gremio y las cámaras empresarias evitó una mayor pérdida del poder adquisitivo y definió sumas fijas no remunerativas para el primer trimestre del año, a la espera de una revisión más profunda de las escalas.

Los haberes de enero se liquidan con un aumento del 1%, dos refuerzos no remunerativos y un bono excepcional para empleados de grandes cadenas, mientras la paritaria sigue abierta.

Los empleados de comercio comienzan enero de 2026 con un refuerzo en sus ingresos, luego del acuerdo sellado en diciembre entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales del sector. La negociación evitó una pérdida mayor del poder adquisitivo y garantizó sumas fijas no remunerativas para el primer trimestre del año, aunque sin una recomposición inmediata del salario básico.

El cierre de 2025 dejó un escenario salarial complejo: la paritaria semestral firmada a mitad de año quedó rápidamente desactualizada frente a la inflación de la segunda mitad del período. En ese contexto, el entendimiento de diciembre funcionó como una salida intermedia, orientada a mejorar el ingreso de bolsillo durante los meses de verano y ganar tiempo para una revisión más profunda de las escalas.

Qué cobrarán los empleados de comercio en enero de 2026 Por los haberes correspondientes a diciembre de 2025, que se liquidan en enero, los trabajadores percibirán una combinación de incrementos ya previstos y nuevos montos acordados en la última negociación. El esquema incluye:

Un aumento del 1% sobre el salario de diciembre, correspondiente al último tramo del acuerdo semestral firmado a mitad de 2025.

Una suma fija no remunerativa de $40.000 , que se mantiene vigente.

Una nueva suma no remunerativa de $60.000 , acordada en diciembre como refuerzo salarial para el primer trimestre de 2026.

Un bono extraordinario de $170.000, por única vez, destinado exclusivamente a empleados de grandes cadenas de supermercados, en concepto de cierre de año. Este esquema permite un incremento significativo del ingreso mensual sin modificar de inmediato el salario básico.

Sueldo empleados de comercio: escalas de enero 2026 Con las dos sumas fijas incluidas, los ingresos brutos aproximados de enero de 2026 quedan establecidos de la siguiente manera:

Maestranza Categoría A: $1.155.795

Categoría B: $1.158.852

Categoría C: $1.169.560 Administrativos Categoría A: $1.167.268

Categoría B: $1.171.860

Categoría C: $1.176.448

Categoría D: $1.190.218

Categoría E: $1.201.690

Categoría F: $1.218.519 Cajeros Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.176.448

Categoría C: $1.183.333 Auxiliares Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.178.740

Categoría C: $1.203.985 Auxiliares especializados Categoría A: $1.180.274

Categoría B: $1.194.041 Vendedores Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.194.044

Categoría C: $1.201.690

Categoría D: $1.218.519 Estos valores no contemplan adicionales como antigüedad, presentismo u horas extras. Cómo se pagan las sumas fijas y qué pasará en 2026 El acuerdo establece que durante enero, febrero y marzo de 2026 los trabajadores cobrarán dos sumas fijas no remunerativas: una de $40.000 y otra de $60.000. Al no ser remunerativas, no generan aportes jubilatorios ni impactan en el aguinaldo. Recién en abril de 2026, ambos montos se incorporarán al salario básico, lo que modificará formalmente las escalas y tendrá efecto pleno sobre adicionales y aportes. El entendimiento incluye además una cláusula de revisión en marzo de 2026, cuando el gremio y las cámaras empresarias volverán a negociar en función de la inflación y la evolución de la actividad económica. Desde el sindicato reconocen que el esquema no recompone el atraso salarial acumulado durante 2025, pero destacan que permite sostener el ingreso en el corto plazo y evitar una mayor pérdida del poder adquisitivo, en una paritaria que continúa abierta.

