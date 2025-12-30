ABB vuelve a ser distinguida por el IAPG por la gestión integrada de seguridad y ambiente

idEl premio fue entregado durante la celebración del Día del Petróleo y del Gas, en el marco del tradicional almuerzo anual del IAPG.

Desde ABB subrayan que estos logros son el resultado de un trabajo cotidiano y sistemático, y que refuerzan su identidad como compañía comprometida con la innovación, la prevención y la sostenibilidad.

ABB , líder mundial en tecnologías de electrificación y automatización, fue reconocida una vez más por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) con el Premio 2025 a la Gestión Integrada de Seguridad y Ambiente , una distinción que reafirma su compromiso sostenido con la prevención de riesgos, el cuidado de las personas y la protección del ambiente en la industria energética. Se trata del quinto año consecutivo en que la compañía recibe este galardón, un hecho que da cuenta de la consistencia y madurez de sus prácticas en materia de HSE.

El premio fue entregado durante la celebración del Día del Petróleo y del Gas , en el marco del tradicional almuerzo anual del IAPG, un espacio que convoca a los principales referentes del sector, autoridades, empresas y especialistas para reflexionar sobre los desafíos actuales y futuros de la industria, con especial foco en la seguridad operativa, la sostenibilidad y la eficiencia de los proyectos energéticos.

La distinción otorgada por el IAPG pone en valor un enfoque de gestión que ABB viene desarrollando de manera integral en todas sus operaciones y a lo largo de su cadena de valor industrial. En un contexto de creciente complejidad técnica, mayores exigencias regulatorias y una agenda de transición energética cada vez más demandante, la compañía ha logrado consolidar una cultura organizacional que integra la seguridad y el ambiente como ejes centrales de la toma de decisiones.

“En ABB entendemos que el mejor camino para una industria energética sostenible es integrar la seguridad y el cuidado del ambiente en cada decisión y en cada proceso. Este premio refleja el trabajo constante de nuestros equipos para operar de manera segura, responsable y con una mirada de largo plazo en cada una de nuestras instalaciones y las de nuestros clientes”, afirmó Giselle Somale , Country Holding Officer (CHO) de ABB para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Somale recibió el reconocimiento en representación de toda la compañía y del equipo de HSE (Health, Security & Environment) , y destacó que el premio no solo es significativo para ABB, sino también para el conjunto del sector del petróleo y el gas, que enfrenta el desafío permanente de elevar estándares y fortalecer la confianza social en sus operaciones.

Con más de 140 años de trayectoria global, presencia en más de 100 países y más de 105.000 empleados en todo el mundo, ABB ha construido su liderazgo a partir de la combinación entre ingeniería, digitalización e innovación tecnológica. En el ámbito energético, la compañía acompaña a operadoras, contratistas y grandes proyectos con soluciones que apuntan a mejorar la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad, sin resignar los más altos niveles de seguridad operativa.

En esa línea, ABB impulsa una gestión integrada de seguridad y ambiente alineada con estándares internacionales, que se apoya en la automatización, el monitoreo digital, la gestión inteligente de activos y el desarrollo de entornos de trabajo más seguros. Este enfoque resulta especialmente relevante para el sector del petróleo y el gas, donde la magnitud de las operaciones y la criticidad de los procesos exigen una visión preventiva y sistémica.

“Este reconocimiento es un logro colectivo que alcanzamos gracias al compromiso diario de nuestros equipos. Nos impulsa a seguir fortaleciendo una gestión integrada de seguridad y ambiente que acompañe los desafíos del negocio y contribuya al desarrollo de una industria cada vez más segura, eficiente y sostenible”, agregó Somale.

Sensi+ NG ABB gas biometano ABB

Durante la ceremonia del IAPG, el premio fue compartido junto a otros referentes de la industria, en un espacio que también permitió reflexionar sobre el rol estratégico que cumplen la seguridad y el cuidado del ambiente en la construcción de una industria energética preparada para el futuro. En un país atravesado por proyectos de gran escala en petróleo y gas, la distinción refuerza la importancia de articular tecnología, liderazgo y cultura organizacional como pilares del desarrollo.

El reconocimiento del IAPG se suma además a otro hito reciente para la compañía. En mayo de 2025, ABB fue distinguida a nivel regional por la Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo (ALASEHT) con el premio a la “Excelencia en Prevención y Salud Ocupacional”, en la categoría “Empresa”, durante las tradicionales Jornadas Latinoamericanas de Higiene y Seguridad que se realizan desde 1977.

Este premio regional destacó la labor continua y sostenida de ABB en la prevención de riesgos laborales, la salud ocupacional y el cuidado del ambiente, consolidando su posicionamiento como una marca empleadora de referencia en América Latina y como un actor clave en la promoción de prácticas responsables dentro de la industria.

ABB Process Automation 3.jpeg

Desde ABB subrayan que estos logros son el resultado de un trabajo cotidiano y sistemático, y que refuerzan su identidad como compañía comprometida con la innovación, la prevención y la sostenibilidad. En un escenario energético en transformación, donde la eficiencia y la seguridad se vuelven cada vez más críticas, la empresa ratifica su convicción de seguir acompañando al sector del petróleo y el gas con soluciones tecnológicas que permitan operar mejor, de forma más segura y con menor impacto ambiental.

Fiel a su propósito de hacer posible un futuro más eficiente y sostenible en el uso de los recursos, ABB continúa apostando a integrar la seguridad y el ambiente como parte esencial de su propuesta de valor, reafirmando aquello que define su identidad global: “Engineered to Outrun”.