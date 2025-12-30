ABB, líder mundial en tecnologías de electrificación y automatización, fue reconocida una vez más por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) con el Premio 2025 a la Gestión Integrada de Seguridad y Ambiente, una distinción que reafirma su compromiso sostenido con la prevención de riesgos, el cuidado de las personas y la protección del ambiente en la industria energética. Se trata del quinto año consecutivo en que la compañía recibe este galardón, un hecho que da cuenta de la consistencia y madurez de sus prácticas en materia de HSE.
ABB vuelve a ser distinguida por el IAPG por la gestión integrada de seguridad y ambiente
El premio fue entregado durante la celebración del Día del Petróleo y del Gas, en el marco del tradicional almuerzo anual del IAPG.
El premio fue entregado durante la celebración del Día del Petróleo y del Gas, en el marco del tradicional almuerzo anual del IAPG, un espacio que convoca a los principales referentes del sector, autoridades, empresas y especialistas para reflexionar sobre los desafíos actuales y futuros de la industria, con especial foco en la seguridad operativa, la sostenibilidad y la eficiencia de los proyectos energéticos.
La distinción otorgada por el IAPG pone en valor un enfoque de gestión que ABB viene desarrollando de manera integral en todas sus operaciones y a lo largo de su cadena de valor industrial. En un contexto de creciente complejidad técnica, mayores exigencias regulatorias y una agenda de transición energética cada vez más demandante, la compañía ha logrado consolidar una cultura organizacional que integra la seguridad y el ambiente como ejes centrales de la toma de decisiones.
“En ABB entendemos que el mejor camino para una industria energética sostenible es integrar la seguridad y el cuidado del ambiente en cada decisión y en cada proceso. Este premio refleja el trabajo constante de nuestros equipos para operar de manera segura, responsable y con una mirada de largo plazo en cada una de nuestras instalaciones y las de nuestros clientes”, afirmó Giselle Somale, Country Holding Officer (CHO) de ABB para Argentina, Uruguay y Paraguay.
Somale recibió el reconocimiento en representación de toda la compañía y del equipo de HSE (Health, Security & Environment), y destacó que el premio no solo es significativo para ABB, sino también para el conjunto del sector del petróleo y el gas, que enfrenta el desafío permanente de elevar estándares y fortalecer la confianza social en sus operaciones.
Con más de 140 años de trayectoria global, presencia en más de 100 países y más de 105.000 empleados en todo el mundo, ABB ha construido su liderazgo a partir de la combinación entre ingeniería, digitalización e innovación tecnológica. En el ámbito energético, la compañía acompaña a operadoras, contratistas y grandes proyectos con soluciones que apuntan a mejorar la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad, sin resignar los más altos niveles de seguridad operativa.
En esa línea, ABB impulsa una gestión integrada de seguridad y ambiente alineada con estándares internacionales, que se apoya en la automatización, el monitoreo digital, la gestión inteligente de activos y el desarrollo de entornos de trabajo más seguros. Este enfoque resulta especialmente relevante para el sector del petróleo y el gas, donde la magnitud de las operaciones y la criticidad de los procesos exigen una visión preventiva y sistémica.
“Este reconocimiento es un logro colectivo que alcanzamos gracias al compromiso diario de nuestros equipos. Nos impulsa a seguir fortaleciendo una gestión integrada de seguridad y ambiente que acompañe los desafíos del negocio y contribuya al desarrollo de una industria cada vez más segura, eficiente y sostenible”, agregó Somale.
Durante la ceremonia del IAPG, el premio fue compartido junto a otros referentes de la industria, en un espacio que también permitió reflexionar sobre el rol estratégico que cumplen la seguridad y el cuidado del ambiente en la construcción de una industria energética preparada para el futuro. En un país atravesado por proyectos de gran escala en petróleo y gas, la distinción refuerza la importancia de articular tecnología, liderazgo y cultura organizacional como pilares del desarrollo.
El reconocimiento del IAPG se suma además a otro hito reciente para la compañía. En mayo de 2025, ABB fue distinguida a nivel regional por la Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo (ALASEHT) con el premio a la “Excelencia en Prevención y Salud Ocupacional”, en la categoría “Empresa”, durante las tradicionales Jornadas Latinoamericanas de Higiene y Seguridad que se realizan desde 1977.
Este premio regional destacó la labor continua y sostenida de ABB en la prevención de riesgos laborales, la salud ocupacional y el cuidado del ambiente, consolidando su posicionamiento como una marca empleadora de referencia en América Latina y como un actor clave en la promoción de prácticas responsables dentro de la industria.
Desde ABB subrayan que estos logros son el resultado de un trabajo cotidiano y sistemático, y que refuerzan su identidad como compañía comprometida con la innovación, la prevención y la sostenibilidad. En un escenario energético en transformación, donde la eficiencia y la seguridad se vuelven cada vez más críticas, la empresa ratifica su convicción de seguir acompañando al sector del petróleo y el gas con soluciones tecnológicas que permitan operar mejor, de forma más segura y con menor impacto ambiental.
Fiel a su propósito de hacer posible un futuro más eficiente y sostenible en el uso de los recursos, ABB continúa apostando a integrar la seguridad y el ambiente como parte esencial de su propuesta de valor, reafirmando aquello que define su identidad global: “Engineered to Outrun”.
