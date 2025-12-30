SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

30 de diciembre 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 30 de diciembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue opera a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El billete paralelo aumentó otros $10 para alcanzar un máximo en más de dos meses, tras acumular la semana pasada un avance de $45, el más importante en los últimos tres meses.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 30 de diciembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.457.

Valor del CCL hoy, martes 30 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.530,19 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 30 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.485,54 y la brecha con el dólar oficial es de 2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 30 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,5.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 30 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.538,00, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 30 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.418,26, según Binance.

