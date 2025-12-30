El dólar blue cerró a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue subió $300 en 2025 y cerró cerca de su récord nominal histórico
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Mercados: cayeron el dólar mayorista y el blue, mientras acciones y bonos operan con tendencia negativa
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 30 de diciembre
El billete paralelo cayó $10 este martes, luego de alcanzar el lunes un máximo en más de dos meses, tras acumular la semana pasada un avance de $45, el más importante en los últimos tres meses.
A lo largo de 2025, el tipo de cambio informal acumuló una suba de $300 desde los $1.230 con los que cerró el año pasado, lo que representa un aumento del 24,39%. El pico nominal lo alcanzó el 22 de octubre, cuando alcanzó los $1.550.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 30 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.455.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 30 de diciembre
El dólar blue cerró a $1.520 para la compra y a $1.530 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, martes 30 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.523,91 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,7%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 30 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.483,38 y la brecha con el dólar oficial es de 2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 30 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924
Cotización del dólar cripto hoy, martes 30 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.529, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 30 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.244,82, según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
Dejá tu comentario