Tierra del Fuego pidió explicaciones a Uruguay por el vuelo de un avión de Reino Unido a las Islas Malvinas

La provincia patagónica denunció una posible maniobra irregular de una aeronave del Reino Unido que habría apagado su señal y sobrevolado sin autorización. Crece la preocupación por la soberanía y el control aéreo en la región.

Un nuevo episodio volvió a tensar la situación en el Atlántico Sur. El Gobierno de Tierra del Fuego solicitó explicaciones formales a Uruguay tras detectar un vuelo militar de una avión de Reino Unido con destino a las Islas Malvinas , el cual habría presentado irregularidades durante su recorrido.

Según informaron autoridades provinciales, la aeronave —un Airbus A400M de la Real Fuerza Aérea británica— habría partido desde Montevideo y, en pleno trayecto, apagado su transpondedor, el sistema que permite identificar y seguir vuelos en radares civiles.

Esa maniobra encendió las alarmas, ya que podría implicar un desplazamiento sin autorización sobre espacio aéreo argentino, lo que representaría una posible violación de normas internacionales y un tema sensible en términos de soberanía.

Ante este escenario, el Ejecutivo fueguino envió una nota al embajador uruguayo en la Argentina para solicitar información detallada sobre el vuelo, sus permisos y su itinerario. También pidió la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para determinar si existen registros oficiales que permitan reconstruir la ruta de la aeronave.

Desde el Gobierno de Tierra del Fuego hemos intervenido formalmente ante el accionar de una aeronave militar Airbus A400M del Reino Unido que operó entre Montevideo y nuestras Islas #Malvinas . Según versiones de público conocimiento, el vuelo habría apagado su transponder… pic.twitter.com/63myg2hJq0

Desde la provincia advirtieron que la situación no puede ser minimizada. Señalaron que están en juego tanto la seguridad operacional como la integridad territorial, y remarcaron la necesidad de esclarecer lo ocurrido.

Andrés Dachary, secretario de Asuntos Internacionales del gobierno de Tierra del Fuego publicó en la red social X un mensaje pidiendo explicaciones a Uruguay por lo sucedido. "Desde el Gobierno de Tierra del Fuego hemos intervenido formalmente ante el accionar de una aeronave militar Airbus A400M del Reino Unido que operó entre Montevideo y nuestras Islas #Malvinas . Según versiones de público conocimiento, el vuelo habría apagado su transponder volando sin autorización sobre espacio aéreo argentino", manifestó.

En ese sentido, Dachary dijo: "Ante la gravedad institucional de estos hechos, y frente a la información de que la aeronave habría reingresado al aeropuerto de Carrasco, remitimos una nota formal al Embajador de la @UruEnArgentina solicitando información y precisiones sobre su itinerario, autorizaciones y situación actual. Del mismo modo, exigimos a la #ANAC que informe si existen registros, trazas de radar o reportes de tránsito aéreo que permitan esclarecer lo ocurrido".

El funcionario fueguino dejó en claro que "la seguridad operacional, la integridad territorial y el pleno respeto de nuestra soberanía no admiten silencio ni pasividad. Desde la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur vamos a impulsar todas las acciones institucionales que correspondan para resguardar los intereses de nuestra Provincia y de la República Argentina".

El caso se da en un contexto de creciente atención sobre los movimientos logísticos del Reino Unido en el Atlántico Sur. Este tipo de vuelos forma parte de una red de conexiones que vincula a las Malvinas con puntos estratégicos de la región, como Uruguay, utilizados para abastecimiento y operaciones militares.

Hasta el momento, no hubo una respuesta oficial detallada por parte del Gobierno nacional, lo que también generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos.

El episodio reabre el debate sobre el control del espacio aéreo y el rol de los países de la región en la logística vinculada a las islas, en un escenario donde la disputa por la soberanía sigue siendo un eje central de la política exterior argentina.