Conflictos docentes: Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego al borde de una crisis salarial

Los sindicatos de la educación protagonizan protestas y medidas de fuerza que podrían extenderse e intensificarse en los próximos días. El reclamo central es por recomposición de los sueldos frente a la inflación y el incumplimiento de acuerdos paritarios previos.

En Río Negro , Santa Cruz y en Tierra del Fuego los sindicatos docentes protagonizan protestas y medidas de fuerza que podrían extenderse e intensificarse en los próximos días. El reclamo central es el mismo: una recomposición salarial que le gane a la inflación y que los haberes no pierdan poder adquisitivo . Los conflictos tienden a profundizarse y a crecer por la adhesión de otros gremios que representan a los trabajadores estatales.

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) confirmó en las últimas horas un nuevo paro de 48 horas para el martes 5 y miércoles 6 de mayo, condicionado a que el gobernador Alberto Weretilneck convoque a nuevas paritarias antes del 30 de abril. La medida fue definida en un Congreso Extraordinario que se realizó este último miércoles, en el que la secretaria general Laura Ortiz López advirtió que "vamos a seguir exigiendo que continúe el aumento por IPC" porque "es algo que regula no tener sumas no remunerativas".

Ortiz López explicó que la fecha límite del 30 de abril se debe a "la urgencia de la docencia" y adelantó una convocatoria al resto de los gremios provinciales para este viernes en la sede central del sindicato, en General Roca, para "empezar a conversar sobre una lucha colectiva". El gremio insiste con un salario mínimo de $2 millones y el pasaje gradual de la Asignación Docente a los haberes remunerativos, además de la incorporación del Índice Patagónico a la recomposición salarial.

El conflicto se agudizó esta semana debido a que UNTER denunció el incumplimiento del Acta Paritaria firmada el 13 de marzo, por la falta de pago de la segunda cuota de un bono acordado. Desde la Casa de Gobierno se atribuyó el atraso a un "error administrativo" en Tesorería, aunque el gremio exige el pago inmediato y adelantó la "judicialización de los descuentos indiscriminados".

Al borde de una huelga general

La situación en Santa Cruz es aún más crítica y se perfila como el escenario más áspero de los tres. El gremio docente Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), junto a ATE y a otros sindicatos estatales, advirtió que la provincia está al borde de una huelga general por tiempo indeterminado. El secretario general de ADOSAC de Río Gallegos, Juan Manuel Valentín, señaló que "la situación es crítica, los salarios no alcanzan y tenemos muchos compañeros que se quedan sin fuente laboral".

La protesta se intensificó con un acampe de 36 horas frente a la Casa de Gobierno que fue levantado pero dejó imágenes tensas: el Ejecutivo provincial dispuso un vallado perimetral en la sede gubernamental que los gremios calificaron como "injustificado" y denunciaron una "actitud de carácter represivo y de criminalización de la protesta social".

Valentín fue enfático al referirse al impacto de la inflación en los bolsillos de los trabajadores. Según el último dato del INDEC, la inflación acumulada en los primeros tres meses del año alcanzó el 9,4%, una cifra que el dirigente calificó como "una brutalidad". "Esto significa que vamos a un proceso inflacionario nacional de entre 40% y 50% al cierre del año. Si no convocan a paritaria, los salarios van a perder la mitad de su poder adquisitivo. Salarios que antes de esta situación estaban por debajo de la línea de pobreza. No se puede seguir viviendo bajo estas condiciones", manifestó.

Docentes Santa Cruz En Santa Cruz, ADOSAC marchó para pedir una convocatoria urgente a paritaria.

El dirigente denunció que el gobierno provincial no llama a paritarias y que los salarios se atrasan "todos los meses" respecto de la inflación. En paralelo, representantes de ADOSAC se mantienen en estado de alerta frente al Consejo Provincial de Educación, acompañando a los dirigentes de ATE que denuncian el despido de 10 auxiliares de educación. Valentín apuntó contra la presidenta del Consejo de Educación Iris Rasgido: "No le tiembla el pulso a la hora de despedir trabajadores auxiliares de la educación, como también lo ha hecho y pretende continuar haciéndolo con los docentes de la provincia".

Lo que convierte a Santa Cruz en el escenario más delicado es la posible adhesión de múltiples gremios estatales a una huelga indefinida. Valentín advirtió que la medida de fuerza en ciernes no será una protesta más: "Se empieza a cocinar una huelga por tiempo indefinido hasta que el gobierno convoque a una paritaria con respuestas". Y describió el alcance que tendría: "Lo que se está discutiendo es parar la provincia porque todos los sindicatos están por entrar en un paro y eso significaría parar el Tribunal de Cuentas, parar la Administración Pública, parar la Educación, parar la Salud".

Marcha contra la "humillación"

En Tierra del Fuego, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego (SUTEF) se movilizó este miércoles hacia la Legislatura en Río Grande, en coincidencia con la reunión de la Comisión de Educación. El secretario general Horacio Catena cuestionó la exclusión del proyecto de Ley de Financiamiento Educativo del temario: "No vamos a aceptar humillaciones de quienes vienen a quitarnos derechos".

Catena apuntó contra la conducción de la comisión y sostuvo que la exclusión del tema del temario "no es casual". El plan de lucha del SUTEF para los próximos días también incluyó jornadas de desobligación, movilizaciones y un acampe que se extendería por al menos diez días. Catena advirtió que si no hay avances concretos podrían profundizar las acciones. De cara a la próxima sesión de le Legislatura prevista para el 30 de abril, el gremio no descarta endurecer más las medidas. "Si no hay Ley de Financiamiento Educativo, no habrá sesión", advirtió, dejando abierta la posibilidad de nuevas protestas y bloqueos.

Los tres conflictos patagónicos comparten un denominador común y que se trata de salarios que no logran seguir el ritmo de la inflación y gobiernos provinciales que, según los gremios, se resisten a convocar a paritarias o incumplen acuerdos. De todos modos, como telón de fondo, lo concreto también pasa porque la Nación destina cada vez menos fondos para las provincias. Según un informe del Centro de Economía Política (CEPA), en el primer trimestre de 2026 los Recursos de Coparticipación cayeron un 8% y los ingresos por impuestos provinciales alrededor de un 4%.

Un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que la Casa Rosada redujo la ejecución de las transferencias nacionales a las provincias en un 65,65% en términos reales desde que asumió Javier Milei, de modo que los recursos disponibles de las jurisdicciones cayeron un 19% en términos reales.

Con la inflación proyectada entre 40% y 50% para 2026, según estimaciones que manejan los gremios, y con las provincias recibiendo cada vez menos fondos de la Nación, la resolución de estos conflictos parece lejana, al menos en el corto plazo.