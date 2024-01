Toques y pases cortos del Contencioso, a la espera de que el DNU “suba” a la Corte

Este comportamiento explica no solo lo que motivó la decisión de Enrique Lavié Pico de desarmar el paquete de acción colectiva contra la inconstitucionalidad del DNU pero reservarse para sí los expedientes más importantes en relevancia política y desprenderse de los otros. Ayer, la Cámara Contencioso Administrativa Federal con Sergio Fernández y Carlos Grecco dispuso un téngase presente al planteo de la CGT contra Furnari que había querido absorber el expediente que terminó con las primeras cautelares que bloquearon el capítulo laboral del DNU. La movida de la Cámara anticipó que no iba a ser inmediata su decisión en el caso “Observatorio”, alrededor del cual se había montado la acción colectiva. La multiplicidad de planteos hacen que cada movimiento del tablero cobre relevancia por lo que puede encadenar. El prode informal que se teje alrededor de la hermética Cámara es que Fernández y Grecco validarían la decisión de Lavié Pico, escenario que se torna lógico a la luz de que no se trató de una jugada intempestiva de un juez de feria. El juez de primera instancia habilitó incidente por apelación por lo que ya está en posición, a partir de hoy, de resolver si otorga o no un amparo en la causa “Rizzo”, que ataca el tramo que invade funciones de los abogados en el DNU.