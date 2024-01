Gobierno envió el mega DNU de Javier Milei para que lo trate el Congreso

El Gobierno envió Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía al Congreso. Ahora la comisión bicameral, que todavía no está conformada, tendrá diez días hábiles para emitir un dictamen y enviarlo a su debate en Diputados o el Senado.

Ahora viene una prueba de fuego para el gobierno de Javier Milei a la hora de sacar músculo político en el Congreso. A partir de hoy, la comisión bicameral de Trámite Legislativo , que aún no está conformada, tendrá 10 días para emitir dictamen y enviar el DNU a Diputados o el Senado para su debate.

No es el único desafío para el oficialismo de La Liberta Avanza en el Congreso: también tiene por delante la denominada ley ómnibus que plantea otra serie de cientos de modificaciones que son prioridad en la agenda de reformas que plantea Milei. Las sesiones extraordinarias son hasta el 31 de enero y el Gobierno afirma que no pretende extenderlas, aunque no lo descarta.