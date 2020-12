AFIP rescató a 30 trabajadores en situación de servidumbre y trata laboral

En uno de los predios inspeccionados en la localidad de General Belgrano se detectaron 24 personas en condiciones de reducción a la servidumbre y 6 en situación de trata laboral. Los trabajadores y las trabajadoras se desempeñaban en jornadas de 16 horas sin descanso de lunes a domingo, no tenían permitido salir del predio, no habían percibido remuneración alguna y no contaban con agua potable. Los empleadores tampoco les proveían baño ni cocina.