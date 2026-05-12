El Cuerpo Directivo del RENATRE, en su reunión del 30/4/26, aprobó un incremento de la base reguladora que determina la cuota inicial de la Prestación por Desempleo para los trabajadores rurales, fijándola en un 60% de la mejor remuneración normal y habitual de los últimos 12 meses del trabajador/a, aplicable a las liquidaciones de las prestaciones por desempleo que se efectúen a partir del 1º de mayo.
El RENATRE incrementó el beneficio para el trabajador rural desocupado
El organismo dispuso un aumento que alcanza a las prestaciones por desempleo, el cual es aplicable a partir del 1° de mayo pasado
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Asimismo, se aprobó un incremento del 2% del beneficio ordinario a partir de la fecha citada y, en consecuencia, se estableció el monto máximo de la prestación en $ 382.453 y el monto mínimo en $191.226.
Tales decisiones se concretaron, por parte del organismo, a través del dictado de la Resolución 45/26.
Incremento de beneficios previsionales
En este contexto de normativa de la Seguridad Social, cabe señalar que a partir del 11 de mayo se cancelarán a los beneficiarios previsionales las jubilaciones, pensiones y las asignaciones familiares correspondientes al mes de mayo con un incremento del 3.38% correspondiente al índice de inflación del pasado mes de marzo, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución 110/26 de ANSES.
También se cancelará el pago de un bono extraordinario previsional por un monto máximo de $ 70.000, al igual que meses anteriores, a aquellos beneficiarios que cobren un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado.
Para quienes perciban un importe superior al haber mínimo, la ayuda económica previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono.
Por otra parte, la Resolución 111/26 (ANSES) reguló el incremento de los rangos y montos de las asignaciones familiares aplicables en mayo 2026, establecidos para los siguientes beneficiarios:
- Relación de dependencia y riesgos del trabajo
- Prestaciones por Desempleo
- Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino
- Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
- Asignaciones para protección social
- Monotributistas
- Titulares del Decreto 514/21
LMS