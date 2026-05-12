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12 de mayo 2026 - 18:46

El RENATRE incrementó el beneficio para el trabajador rural desocupado

El organismo dispuso un aumento que alcanza a las prestaciones por desempleo, el cual es aplicable a partir del 1° de mayo pasado

El RENATRE fijó el incremento para prestaciones por desempleo desde mayo

El RENATRE fijó el incremento para prestaciones por desempleo desde mayo

El Cuerpo Directivo del RENATRE, en su reunión del 30/4/26, aprobó un incremento de la base reguladora que determina la cuota inicial de la Prestación por Desempleo para los trabajadores rurales, fijándola en un 60% de la mejor remuneración normal y habitual de los últimos 12 meses del trabajador/a, aplicable a las liquidaciones de las prestaciones por desempleo que se efectúen a partir del 1º de mayo.

Asimismo, se aprobó un incremento del 2% del beneficio ordinario a partir de la fecha citada y, en consecuencia, se estableció el monto máximo de la prestación en $ 382.453 y el monto mínimo en $191.226.

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Tales decisiones se concretaron, por parte del organismo, a través del dictado de la Resolución 45/26.

Incremento de beneficios previsionales

En este contexto de normativa de la Seguridad Social, cabe señalar que a partir del 11 de mayo se cancelarán a los beneficiarios previsionales las jubilaciones, pensiones y las asignaciones familiares correspondientes al mes de mayo con un incremento del 3.38% correspondiente al índice de inflación del pasado mes de marzo, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución 110/26 de ANSES.

También se cancelará el pago de un bono extraordinario previsional por un monto máximo de $ 70.000, al igual que meses anteriores, a aquellos beneficiarios que cobren un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado.

Para quienes perciban un importe superior al haber mínimo, la ayuda económica previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono.

Por otra parte, la Resolución 111/26 (ANSES) reguló el incremento de los rangos y montos de las asignaciones familiares aplicables en mayo 2026, establecidos para los siguientes beneficiarios:

  • Relación de dependencia y riesgos del trabajo
  • Prestaciones por Desempleo
  • Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino
  • Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
  • Asignaciones para protección social
  • Monotributistas
  • Titulares del Decreto 514/21

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