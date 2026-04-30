Los guantes vuelven a ser tendencia este otoño-invierno: cómo usarlos con estilo

Este invierno, los guantes dejan de ser sólo un simple abrigo para transformarse en protagonistas del look. Conocé cómo incorporarlos con estilo.

Los guantes largos de cuero van a ser el ícono de la temporada.

Lejos de ser un accesorio unicamente funcional, los guantes pisan con fuerza esta temporada otoño-invierno 2026 y se posicionan como uno de los grandes protagonistas del mundo de la moda . Impulsados por las pasarelas internacionales, especialmente tras su aparición en la New York Fashion Week y su fuerte presencia tanto en los Oscars como en otras premiaciones internacionales. Ahora este clásico vuelve renovado, combinando elegancia, historia y versatilidad.

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Firmas como Michael Kors marcaron el regreso esta tendencia , demostrando que los guantes pueden transformar cualquier outfit, desde los más urbanos hasta los más sofisticados.

Los guantes mezclan nostalgia y modernidad. No se trata solo de protegerse del frío, sino de los detalles y este accesorio cumple un rol clave: aporta estilo, elegancia y un toque distintivo incluso en los looks más simples.

Guantes, la nueva tendencia

El regreso de los guantes no pura casulidad. Este accesorio tiene una fuerte carga simbólica dentro de la historia de la moda: durante siglos fue un símbolo de estatus y más tarde se convirtió en ícono del glamour del Hollywood clásico, popularizado por figuras como: Audrey Hepburn, Marilyn Monroe o Grace Kelly.

Los guantes dejan de ser exclusivos de eventos formales para integrarse a la vida cotidiana, adaptándose a estilos urbanos, minimalistas e incluso deportivos. Además, esto va de la mano con que en la actualidad, la gente se inclina mas por prendas sobrias y versátiles, por lo que los accesorios son los detalles los que le dan la personalidad del outfit.

Entre las variantes más destacadas se encuentran:

guantes largos de cuero: los protagonistas absolutos de la temporada. Sofisticados, elegantes y con un aire dramático, son ideales para looks nocturnos, vestidos sin mangas o abrigos estructurados

los protagonistas absolutos de la temporada. Sofisticados, elegantes y con un aire dramático, son ideales para looks nocturnos, vestidos sin mangas o abrigos estructurados modelos cortos: más funcionales y versátiles, perfectos para el día a día. Funcionan muy bien con blazers, trenchs o camperas de cuero

más funcionales y versátiles, perfectos para el día a día. Funcionan muy bien con blazers, trenchs o camperas de cuero guantes tejidos: una opción más casual y cómoda, ideal para looks relajados o urbanos.

una opción más casual y cómoda, ideal para looks relajados o urbanos. con texturas y acabados: desde cuero mate hasta gamuza, látex o versiones metalizadas para quienes buscan diferenciarse

desde cuero mate hasta gamuza, látex o versiones metalizadas para quienes buscan diferenciarse colores en tendencia: además del clásico negro, aparecen tonos como bordó, chocolate, gris topo y verde oliva, que dominan la paleta invernal

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Cómo usar los guantes con estilo

Algunas claves para llevarlos con estilo:

1. Apostar por el contraste

Ya no es necesario que los guantes combinen con la cartera o los zapatos. De hecho, contrastar colores o texturas puede generar un efecto mucho más moderno y visualmente interesante. Por ejemplo, unos guantes rojos con un look total black pueden convertirse en la parte que destaque del outfit.

2. Elegir el largo adecuado

Los guantes cortos funcionan mejor para looks de día o casuales, mientras que los largos (sobre todo los que son arriba del codo) le dan un toque de dratismo, sofisticación y estilizan la figura, estos últimos son ideales para eventos de noche.

3. Integrarlos al outfit

El material, el color y el diseño tienen que tener sentido en el outfit. Un error muy común es elegir guantes que no tienen relación y que rompe la armonía visual.

4. Jugar con los accesorios

Una de las tendencias más vistas actualmente, especialmente en redes sociales y pasarelas, es usar anillos o pulseras por encima de los guantes.

5. Priorizar el ajuste y la calidad

El calce es fundamental. Guantes demasiado sueltos o excesivamente ajustados nos pueden jugar en contra. Además, invertir en materiales de buena calidad ayuda con la durabilidad.

6. Adaptarlos a cada ocasión

Los guantes ya no son exclusivos de eventos formales. Hoy pueden usarse tanto en un look de oficina como en una salida nocturna o incluso en un outfit casual de fin de semana. Todo depende de cómo se combinen.

También funcionan perfectamente con: