La creciente dolarización de carteras, las dudas sobre el programa financiero de 2027 y la depreciación de las monedas de la región impulsan las cotizaciones. El mercado sigue de cerca las intervenciones oficiales y el margen de maniobra del Gobierno para contener la escalada.

Tras varios meses de relativa estabilidad, el dólar volvió a concentrar la atención del mercado financiero. La aceleración de las cotizaciones oficiales y la ampliación de la brecha cambiaria encendieron las alertas entre los inversores, en un escenario atravesado por una mayor demanda de cobertura, la incertidumbre sobre los próximos vencimientos de deuda y un contexto internacional menos favorable para los activos argentinos.

El tipo de cambio mayorista alcanzó el martes un nuevo máximo nominal de $1.593, mientras que el minorista llegó a los $1.615 para la venta en el Banco Nación. En tanto, el contado con liquidación (CCL) se acercó a los $1.800, con una brecha superior al 13% respecto del oficial, y el MEP operó en torno a los $1.706.

El movimiento se produce en momentos en que la divisa estadounidense comienza a recuperar terreno frente a la inflación. En lo que va del año, la cotización mayorista acumula un incremento del 9,5%, considerablemente por debajo del avance de los precios, cercano al 28%.

Uno de los principales elementos que explica la presión cambiaria es la creciente incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los compromisos de deuda en moneda extranjera durante 2027.

Con un riesgo país por encima de los 1.100 puntos básicos, las posibilidades de acceder al financiamiento internacional a tasas sostenibles se reducen. En ese contexto, los inversores comenzaron a incrementar sus posiciones dolarizadas ante la falta de precisiones sobre el esquema financiero del próximo año.

A ello se suma el componente político. Si bien todavía faltan once meses para las elecciones presidenciales, el calendario electoral comenzó a incorporarse en las decisiones de inversión y en la administración de riesgos de las empresas.

Otro factor que incide sobre las cotizaciones es el rendimiento de los instrumentos en moneda local. La aceleración del tipo de cambio reduce el atractivo de las estrategias de carry trade, mientras que las tasas de corto plazo muestran rendimientos inferiores a la inflación esperada.

La estacionalidad de fin de año, asociada a una mayor demanda de divisas para viajes y vacaciones, también contribuye a incrementar la presión sobre el mercado.

El contexto internacional suma presión sobre el peso

En el frente externo, el fortalecimiento global del dólar y la depreciación de las principales monedas latinoamericanas configuran un escenario desafiante para la Argentina.

El real brasileño acumula una marcada pérdida de valor tras las elecciones presidenciales de octubre, lo que vuelve a poner en discusión la competitividad cambiaria de la economía local. En el último mes, la moneda estadounidense se encareció alrededor de un 17% en Brasil.

En paralelo, las expectativas de un nuevo incremento de las tasas de interés en Estados Unidos y la caída de los precios internacionales de materias primas relevantes para la Argentina, como la soja y el petróleo, agregan incertidumbre sobre la evolución de los flujos de divisas.

El índice dólar (DXY), que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas, superó los 103 puntos y alcanzó su nivel más elevado desde marzo de 2025.

Reservas e intervenciones: qué herramientas tiene el Gobierno para contener al dólar

La dinámica cambiaria también genera interrogantes sobre la capacidad del Banco Central (BCRA) para sostener la acumulación de reservas internacionales, que permanecen en torno a los US$49.000 millones desde hace más de tres meses.

En un contexto de menor liquidación de exportaciones y mayor demanda privada de moneda extranjera, el mercado comenzó a detectar señales de intervención oficial tanto en el segmento de instrumentos dólar linked como en el de futuros.

Según estimaciones de Portfolio Personal Inversiones (PPI), al 17 de noviembre el BCRA llevaba vendidos títulos vinculados al tipo de cambio por el equivalente a u$s590 millones. En las ruedas posteriores, el incremento del volumen negociado anticipó nuevas intervenciones.

Por su parte, el interés abierto en el mercado de futuros aumentó u$s715 millones durante la última semana y acumula una expansión de u$s1.359 millones en noviembre. La evolución de las posiciones permitirá evaluar si la autoridad monetaria retomó una estrategia de ventas en ese segmento.

Otro elemento que concentra la atención de los operadores es la fijación del tipo de cambio de referencia de este miércoles, que determinará el monto en pesos correspondiente al vencimiento de instrumentos dólar linked por el equivalente a u$s1.870 millones.