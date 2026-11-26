La divisa mayorista superó por primera vez los $1.600, mientras que los dólares financieros retrocedieron en medio de un volumen récord de operaciones. Qué factores presionan al tipo de cambio.

El dólar vuelve a apreciarse y ya acumula una suba del 10% en lo que va del año.

El dólar volvió a ocupar el centro de la escena financiera tras varios meses de relativa estabilidad. La cotización mayorista encadenó este miércoles su séptima jornada consecutiva de subas y superó por primera vez los $1.600, mientras que l os tipos de cambio financieros retrocedieron en medio de crecientes sospechas de intervención oficial.

La dinámica cambiaria se produce en un contexto de mayor demanda de cobertura, incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los compromisos de deuda de 2027 y un escenario internacional adverso para las monedas emergentes.

En el segmento mayorista, la divisa avanzó $11 (0,7%) hasta los $1.604, un nuevo máximo nominal histórico. Así, el techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.982,89, quedó un 23,6% por encima de la cotización oficial. El volumen negociado en el mercado de contado alcanzó los u$s695,8 millones.

Por su parte, el dólar minorista trepó $15 hasta los $1.630 en el Banco Nación (BNA), mientras que el promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central (BCRA) se ubicó en $1.632,65.

En lo que va del año, el tipo de cambio mayorista acumula una suba del 10,2%, todavía considerablemente por debajo de la inflación, que ronda el 28%.

En lo que va del año, el tipo de cambio mayorista acumula una suba del 10,2% Depositphotos

Dólar MEP y CCL: las señales que alimentan las sospechas de intervención oficial

A contramano de la tendencia del mercado oficial, los dólares financieros registraron bajas. El MEP retrocedió un 1,3% hasta los $1.669,39, mientras que el contado con liquidación (CCL) perdió un 0,9% y finalizó en $1.779,20. El blue, en tanto, avanzó $10 hasta los $1.710.

La atención de los operadores estuvo puesta en el volumen negociado a través del bono AL30, uno de los principales instrumentos utilizados para concretar operaciones de dolarización en el mercado de capitales.

Desde EconViews destacaron que se negociaron u$s436 millones entre MEP y CCL, un récord que superó el máximo registrado en octubre de 2025, cuando las operaciones habían alcanzado los u$s354 millones.

El incremento de la actividad, junto con el retroceso de las cotizaciones financieras, alimentó las versiones sobre una posible intervención oficial, aunque hasta el momento no se cuenta con una confirmación.

En paralelo, los contratos de dólar futuro mostraron variaciones mixtas, con un volumen negociado de u$s2.917 millones. Los precios reflejan expectativas de un tipo de cambio mayorista de $1.597 para fines de noviembre y de $1.631 para diciembre.

Cuáles son los factores que explican la escalada del dólar

Entre los principales motivos detrás de la presión cambiaria se encuentra la incertidumbre respecto del programa financiero de 2027. Con un riesgo país por encima de los 1.100 puntos básicos, las posibilidades de que la Argentina recupere el acceso al crédito internacional a tasas sostenibles continúan acotadas.

La falta de precisiones sobre el esquema de financiamiento del próximo año incentiva la búsqueda de cobertura por parte de los inversores, a lo que se suma la incorporación gradual del riesgo electoral en las decisiones de inversión.

Otro elemento que condiciona al mercado es la pérdida de atractivo de las colocaciones en moneda local. La aceleración del dólar y los rendimientos de corto plazo inferiores a la inflación esperada reducen los incentivos para sostener estrategias de carry trade.

A estos factores se añade la demanda estacional de divisas vinculada a los viajes al exterior y las vacaciones de verano.

En el plano internacional, el fortalecimiento de la moneda estadounidense y la depreciación de las divisas latinoamericanas también ejercen presión sobre el peso argentino. En Brasil, el dólar se encareció alrededor de un 17% durante el último mes, mientras que el índice DXY superó los 103 puntos y alcanzó su mayor nivel desde marzo de 2025.

Las expectativas de un nuevo endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal y la caída de los precios internacionales de materias primas, como la soja y el petróleo, completan un escenario externo menos favorable para la Argentina.

El vencimiento de una letra dólar linked agregó presión al mercado cambiario

En medio de la escalada del tipo de cambio, uno de los principales focos de atención de la jornada fue el fixing de la letra dólar linked D30N6, que vence el próximo 30 de noviembre y mantiene un saldo en circulación de u$s1.888 millones tras el canje realizado la semana pasada.

Se trata de la fijación del tipo de cambio de referencia A3500 del Banco Central, que determina el monto en pesos que deberá desembolsar el Tesoro para cancelar ese compromiso.

La suba de la cotización oficial durante la última semana incrementó el costo de afrontar el vencimiento. Tomando como referencia el valor del dólar del martes, el pago ascendía a unos $3,01 billones, frente a los $2,93 billones estimados una semana antes.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que se trata del mayor monto involucrado en los últimos tres fixings y recordaron que estas jornadas suelen estar acompañadas por una mayor demanda de moneda extranjera.

En ese contexto, los analistas advirtieron que el margen de maniobra del Tesoro para intervenir mediante la venta de divisas sería más limitado, dado que al 18 de noviembre contaba con apenas u$s158 millones depositados en el Banco Central.

La atención de los inversores hoy se trasladará ahora a la licitación de deuda de este jueves, en la que el Tesoro buscará refinanciar los compromisos de fin de mes y evaluar la demanda por instrumentos en moneda local, en un contexto de creciente dolarización de carteras y mayores interrogantes sobre el rumbo del mercado cambiario.