Paradojas del destino: Carrió y De Vido festejan el cumpleaños el mismo día

La líder de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió, cumple hoy 61 años, al igual que el exministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio de Vido, que celebró sus 68.



Carrió desde temprano comenzó a recibir los primeros saludos en las redes sociales, donde el hashtag #FelizCumpleLilita ya es tendencia.



Varios de sus colaboradores cercanos eligieron Twitter para hacer público su mensaje. "¡¡¡Feliz Cumpleaños @elisacarrio!!! Te necesitamos para que nos señales el camino de no robar, no mentir, no usar a los pobres. Gracias por existir, hermana del alma", publicó en su cuenta el dirigente social de La Matanza y actual diputado nacional, Héctor "Toty" Flores.



También la saludó la actual diputada Paula Oliveto Lago, la mano jurídica de Carrió en muchas de las denuncias que presentó en estos años, y la diputada del Parlasur y referencia de la CC en Santa Cruz, Mariana Zuvic. "Feliz cumpleaños @elisacarrio! Gracias por tu trabajo y tu lucha. Otro cumpleaños más juntas. Te quiero mucho!", escribió Oliveto Lago.



"Dios mueve al jugador, y este, la pieza", fue la frase que eligió Zubic para homenajearla, también en Twitter, "Un muy feliz cumple @elisacarrio! Gracias por enseñarnos con tu conducta, principios e inmensa generosidad", publicó Maximiliano Ferraro, otros de sus primeros colaboradores y actual legislador porteño.



En tanto desde las fuerzas aliadas, la primera que se acordó del cumpleaños de la diputada (y una de las fundadoras de Cambiemos) fue su colega del Congreso, la diputada de PRO Cornelia Schmidt-Liermann. "Feliz cumple a la novia de la patria, la enamorada de la República que contagia su entusiasmo: ¡te queremos y valoramos!", señaló desde su cuenta en esa red social.



"Va a pasar el día en su casa", indicó uno de sus colaboradores sobre los planes de la diputada, que nació un 26 de diciembre de 1956 en Resistencia, Chaco.





En tanto, De Vido, cumplió 68 años en el penal de Marcos Paz, donde lo visitó su mujer, sus cuatro hijos y su hermano.



De Vido, detenido el 25 de octubre último luego de que la Justicia le quitara sus fueros de legislador, fue visitado en el Complejo Penitenciario Federal número II, en Marcos Paz por su mujer, Alessandra Minnicelli; su hermano Hugo y sus cuatro hijos.



El complejo carcelario, ubicado en el acceso Zabala (circunvalación 3, Parcela 191), de Marcos Paz, cuenta con una sala de visitas en el módulo número 5.



De Vido, nacido en 1949, está detenido en el marco de la investigación de las causas por sobreprecios en la construcción de una mina de carbón en Río Turbio y en la compra de Gas Licuado durante su gestión como ministro de Planificación Federal del kirchnerismo.



De Vido, que acompañó a Néstor Kirchner y Cristina de Kirchner en sus presidencias siempre en la cartera de Planificación Federal e Infraestructura, está acusado de desviar casi $ 270 millones destinados a obras inconclusas en el yacimiento de carbón de Río Turbio.



El 25 de octubre, el ex ministro de Planificación eludió a la Gendarmería, que iba a detenerlo en su departamento de Avenida del Libertador y Coronel Díaz, en el barrio porteño de Palermo, y se presentó en Comodoro Py con su abogado, Maximiliano Rusconi.



Si bien De Vido se negó a declarar ante el juez por la causa Río Turbio, mientras ingresaba al edificio de Comodoro Py 2002 le dijo a un periodista que estaba en el lugar: "Mándenle champagne a la doctora Carrió".



Así, De Vido hacía referencia a la diputada nacional por el oficialismo que hace años venía denunciándolo y que hoy también cumple años, 61 en su caso.



Curiosamente, la denuncia más grande que hizo Carrió contra De Vido fue un 26 de diciembre de 2008.



La denuncia de Carrió incluía, además del propio De Vido, al ex presidente Néstor Kirchner; el secretario de Transporte, Ricardo Jaime; al secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Rudy Ulloa Igor, la mayoría de ellos hoy detenidos.