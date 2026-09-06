Caso $LIBRA: dos diputados buscan ser querellantes y piden que declare Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo

Mónica Frade y Maximiliano Ferraro se presentaron en la causa y solicitaron incorporar como testigo a la expareja de Fernando Cerimedo. También pidieron sumar el informe de la Comisión Investigadora del Congreso y realizar peritajes sobre dispositivos y chats. El planteo llega después de que la Cámara Federal dejara afuera a cinco inversores y considerara “diluida” la hipótesis de un plan organizado desde las altas esferas gubernamentales.

Los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro dieron un nuevo paso en la causa por el caso $LIBRA : se presentaron ante la Justicia para pedir que se los tenga como querellantes y solicitaron que declare como testigo Nadia Beller , expareja del consultor político Fernando Cerimedo .

La presentación se produjo apenas horas después de que la Cámara Federal porteña confirmara el viernes la exclusión de cinco inversores que actuaban como querellantes en el expediente que investiga la operatoria alrededor de la criptomoneda promocionada por Javier Milei.

Los legisladores, ambos integrantes de la Comisión Investigadora de $LIBRA en el Congreso, buscan de esta manera tener participación directa en el expediente y evitar que, tras la salida de los inversores, el impulso de la investigación quede exclusivamente en manos del fiscal federal Eduardo Taiano .

En un mensaje difundido en redes sociales, Ferraro explicó el pedido junto a Frade y puso el foco en Beller. “Con @MonicaFradeok nos presentamos como querellantes en la causa $LIBRA y solicitamos que declare Nadia Beller, ex pareja de Fernando Cerimedo”, posteó.

Según los diputados, el testimonio de Beller podría aportar información sobre los presuntos vínculos entre Cerimedo y el entorno presidencial. En particular, sostienen que la mujer afirmó en reiteradas oportunidades que su expareja le había hablado de un supuesto esquema de recaudación vinculado con el círculo presidencial.

“Beller sostuvo reiteradamente que Cerimedo le comentó que el círculo presidencial recaudaba”, afirmó Ferraro, al señalar que esa versión —según su interpretación— coincide con elementos de la denuncia que ellos habían presentado y con una línea investigativa que atribuyen al fiscal Taiano sobre la presunta comercialización de la agenda presidencial.

Los legisladores también solicitaron incorporar elementos informáticos y comunicaciones que puedan resultar relevantes para la investigación, entre ellos dispositivos electrónicos y chats que la mujer habría mantenido con Cerimedo.

La agenda presidencial, en el centro del planteo

En el escrito presentado ante la Justicia, Frade y Ferraro sostienen que existiría un supuesto esquema mediante el cual se habrían solicitado pagos para acceder a reuniones privadas con el Presidente, ingresar a ámbitos oficiales y gestionar contactos institucionales.

En ese marco, describieron a la agenda presidencial como un elemento que, según su hipótesis, habría sido utilizado con fines particulares. “La agenda presidencial, instrumento público destinado a organizar la actividad del Presidente conforme al interés general, habría sido utilizada como activo transable, convertido en mercancía y ofrecido a empresarios, operadores financieros y referentes del ecosistema cripto”, sostuvieron los diputados en su presentación.

Además de pedir que se los incorpore como querellantes, solicitaron que se agregue al expediente el informe final de la Comisión Investigadora $LIBRA que funcionó en la Cámara de Diputados.

La Cámara Federal dejó afuera a los inversores víctimas

El movimiento de Frade y Ferraro ocurre después de una decisión clave de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que el viernes confirmó que cinco inversores damnificados no podían continuar como querellantes en la causa.

La resolución alcanzó a Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo, luego de un planteo realizado por la defensa de Mauricio Novelli.

Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi consideraron que los inversores no habían logrado demostrar cuál fue el engaño concreto que los llevó a comprar el token. El tribunal también hizo una consideración de peso sobre la hipótesis que apunta a una eventual coordinación desde el poder político. Según la Cámara, con las pruebas reunidas hasta ese momento, “la primera hipótesis criminal se encuentra diluida”, en referencia a la posibilidad de un plan organizado “desde las altas esferas gubernamentales”.

Los jueces también señalaron que los inversores no habían logrado identificar “el ardid o la afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a adquirir el token”.

La decisión no implica el cierre de la causa: la investigación continúa a cargo de Taiano y los abogados de los inversores anticiparon que buscarán recurrir la resolución. “No vamos a dejar de hacer lo que debemos hacer”, dijeron los diputados Frade y Ferraro, que buscan ahora volver a darle impulso al expediente.

“Sabemos que es un camino lleno de obstáculos, pero no vamos a dejar de hacer lo que debemos hacer”, sostuvo Ferraro. Y agregó: “Vamos a seguir impulsando todas las medidas necesarias para que se conozca la verdad, para que el fiscal deje de cajonear el expediente y para que nadie pueda garantizarse impunidad desde el poder”.

El pedido de los diputados deberá ser analizado ahora por el juzgado a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi que lleva adelante la investigación. Si son admitidos como querellantes, podrán intervenir activamente en el proceso y proponer medidas de prueba, en un expediente que acaba de perder a los inversores que hasta ahora ocupaban ese rol.