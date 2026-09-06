Malvinas: más de 40 entidades respaldaron los anuncios de Javier Milei por la soberanía

El Consejo Agroindustrial Argentino valoró las iniciativas del Ejecutivo para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, con más fondos para Defensa, cambios normativos y nuevas exigencias para las empresas.

Más de 40 organizaciones que integran el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresaron su respaldo a las medidas anunciadas por el Gobierno para reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y fortalecer la presencia nacional en el Atlántico Sur. La entidad destacó especialmente la protección de los recursos naturales y el endurecimiento de los controles sobre actividades no autorizadas.

El pronunciamiento se conoció luego de los anuncios realizados por el presidente Javier Milei durante una cadena nacional. Entre las iniciativas presentadas se encuentra un aumento de los recursos destinados al Ministerio de Defensa para avanzar con la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego .

El Gobierno también anticipó el envío al Congreso de un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional . La propuesta contempla modificar la Ley N° 26.659 para establecer sanciones contra empresas vinculadas con operaciones no autorizadas. A esto se sumarán nuevas declaraciones juradas para determinados trámites hidrocarburíferos y relacionados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) .

Desde el CAA señalaron que las medidas apuntan a resguardar los intereses argentinos en la zona . “Respaldamos los anuncios recientes del gobierno nacional destinados a la defensa integral de los derechos soberanos en el Atlántico Sur y las Islas Malvinas”, expresó la organización en una publicación difundida en X.

La entidad también vinculó la defensa territorial con el desarrollo económico . Según planteó, el control de los recursos naturales y la aplicación de sanciones frente a actividades no autorizadas permiten proteger tanto la integridad territorial como el potencial económico marítimo del país. En ese sentido, sostuvo: “ No hay desarrollo sostenible sin defensa de lo propio ”.

El Consejo Agroindustrial Argentino también puso el foco en Tierra del Fuego y el Atlántico Sur como zonas estratégicas para la actividad productiva. Consideró que una mayor presencia argentina puede fortalecer la infraestructura vinculada con el comercio exterior, la pesca y el desarrollo de las provincias del sur.

La entidad, presidida por Gustavo Idígoras, reúne a exportadores, organizaciones de distintas cadenas productivas, bolsas de cereales y representantes de economías regionales. Entre las entidades gremiales tradicionales del sector agropecuario, la única que integra el CAA es Coninagro.

El respaldo se sumó al expresado previamente por la Sociedad Rural Argentina. El día de los anuncios, la entidad había manifestado su apoyo al reclamo argentino y al paquete de medidas destinado a proteger los recursos naturales. “La defensa de la soberanía nacional es una prioridad histórica que nos convoca a trabajar juntos por el futuro y el desarrollo de nuestro país”, señaló la organización que preside Nicolás Pino.