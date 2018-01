ATE advierte por 1.200 puestos de trabajo afectados por la ola de despidos en el Estado

Mientas se define la resolución del conflicto por los 180 despidos anunciados de la Televisión Digital Abierta (TDA), el sindicato de estatales ATE advirtió por otras 130 cesantías en el Senasa, lo que elevó el número de empleados afectados a más de 1.200.



Según informó el gremio, en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria se concretaron 120 despidos la semana pasada, de los centros regionales de todo el país y en el área metropolitana. "Habrá otra tanda de 130 despidos más", anunciaron. "Se los llama por teléfono, les avisan que tienen un correo del Gestión Documental Electrónica (GDE) y se les comunica que van a prescindir de sus servicios a partir del 31 de diciembre", revelaron a través de un comunicado.



Un relevamiento de ámbito.com con datos proporcionados por sindicalistas y empleados de diversas áreas del Gobierno nacional cuenta más de 702 desvinculaciones oficializadas, que si se confirman otras 530 en peligro acumulan 1.232 trabajadores en la calle.



En este marco, el secretario general de ATE nacional, Hugo "Cachorro" Godoy, ratificó el paro nacional de 24 horas con movilización al Ministerio de Modernización previsto para este jueves. "Hay que poner freno a esta situación que se expresa con el envalentonamiento y el autoritarismo del Gobierno, y que se reproduce hostigando y amenazando con despidos", aseguró Godoy a Radio 10.



Al mismo tiempo, la CGT lanzó un llamado de advertencia por una efecto contagio en el ámbito privado. "En forma inoportuna y contradiciendo el discurso oficial, se han producido ceses en la actividad pública que fueron acompañados por similares actitudes del empresariado privado", señaló la central obrera, en un mensaje de fin de año.



"La CGT manifiesta su rechazo ante los despidos incausados, se solidariza con los gremios en lucha en cada actividad y, nuevamente, rechaza cualquier tipo de represión que pretenda acallar la protesta social", agregaron.



• Detalle



Aunque los delegados gremiales de la TDA mantienen negociaciones en curso con las autoridades del Sistema Federal de Medición de Audiencias (Sifema), a cargo de Hernán Lombardi, desde la unidad CIARA, que produce contenidos para los canales Paka Paka, Encuentro y DeporTV, dan por hecho los 180 despidos.



Lombardi admitió el fin de CIARA, pero negó el cierre definitivo de la TDA. "La desarticulación de la unidad CIARA de ninguna manera pone en riesgo el sistema de Televisión Digital Abierta (TDA), cuyo pleno funcionamiento está garantizado", indicó en Twitter.



Según el titular del Sifema, el gasto en el programa CIARA, cuya sede operativa se encuentra en el subsuelo del edificio de Fabricaciones Militares en Cabildo 65, es excesivo. "Esta costosa estructura de recursos humanos y técnicos para la producción, posproducción, archivo y emisión de contenido audiovisual fue concebida por el ex ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio De Vido en un contexto muy diferente al actual", justificó. Ahora, la producción para los canales estatales se realizará con contratos de productoras privadas.



En Fabricaciones Militares (FM) de las localidades cordobesas de Río Tercero y Villa María se registran 60 desvinculaciones, mientras que en la planta de Fray Luis Beltrán Beltrán, en Santa Fe, el Ministerio de Defensa despidió a otras 35 personas. En la sede central de FM en Buenos Aires separaron a 15. Además, otros 70 empleados de la cartera de Oscar Aguad se quedaron en la calle, de los cuales 10 pertenecen a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario.



En las últimas horas trascendió que se prevé dar de baja otros 260 contratos de FM de la ciudad de Azul. Por ese motivo, los trabajadores cortaron este viernes la Ruta Nacional N° 3. "Hoy no se dejó ingresar a los compañeros que estaban de guardia por lo que se redactó un acta. Nos dicen que hay una orden del interventor para que no nos dejen pasar, pero nada más", indicó Vanina Zurita, de ATE seccional Azul.



En la Enacom suman 108 despidos, aunque en un principio trascendió 173. En el Ministerio de Energía y Minería de Juan José Aranguren se dieron de baja 140 contratos y en Modernización, de Andrés Ibarra, otros 10.



El "ajuste" en la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña comenzó con siete puestos, pero ya acumulan 27. En el INCAA fueron 21, dos en Radio Nacional y en el Ministerio de Cultura de la Nación a cargo de Pablo Avelluto ya se anunciaron 64 desvinculaciones más.



El Ministerio de Ambiente de Sergio Bergman amaneció con policías en los accesos y listados con los excluidos. Al menos 30 trabajadores fueron despedidos y no los dejaron ingresar. La mayoría de los empleados se desempeña en la sede central, ubicada en la calle San Martín 451, aunque también hay despedidos en las provincias de Salta, Tucumán y Formosa. A medida que ingresaron el viernes pasado, los trabajadores debieron decir su nombre y si figuraban en la planilla que poseían los efectivos de la Federal se debían considerar despedidos. Según supo ámbito.com, algunas de las áreas reducidas fueron la Dirección de Bosques y la de Suelos.



En la emisora AM estatal este martes también aparecieron los listados. "La perversidad es tal que los compañeros llegan, fichan y se enteran que están afuera porque el sistema no los toma", expresó el representante gremial de los trabajadores de Prensa en la emisora pública", dijo Carlos Saglul, delegado de prensa en Radio Nacional y secretario general adjunto del SiPreBA.



Trabajadores de Radio Nacional organizaron una asamblea en la puerta de la emisora pública para repudiar los despidos. (Foto: gentiliza @eltanomdp)



En La Plata, los trabajadores de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) tomaron su edificio ante la no renovación de un centenar de contratos. Se habla de 140 posibles cesantías, pero se podrían duplicar. "El área funciona hace 15 años, desde acá salen licitaciones millonarias para escuelas primarias y secundarias y jardines de infantes de toda la Provincia. Trabajan 380 empleados, en su mayoría profesionales, muchos son arquitectos e ingenieros", expresaron.



La dirección de Educación y Cultura bonaerense notificó la finalización de 116 contratos de la UEP y propuso reubicar a 248, que por estas horas comienzan a revisar con abogados las nuevas condiciones de contratación.



Al inicio de la gestión de Cambiemos en diciembre 2015 el Gobierno recortó 12.500 empleos estatales. Hoy, a nivel nacional existen 154.000 empleados públicos. Según denunciaron los gremios, incluido ATE Capital de Daniel Catalano, en los próximos días se vendría otra oleada con 20.000 nuevos despidos, lo que significaría más de 13% del total de la plantilla. "Se viene un conflicto y no nos vamos a quedar quietos", prometió el gremialista. Catalano envió una carta documento a Macri para evitar que los policías notifiquen los despidos.