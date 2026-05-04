Los plazos fijos UVA vuelven a crecer: el stock se disparó más de 100% en un mes + Seguir en









Tras un año de caída, los depósitos ajustados por inflación recuperan protagonismo. El avance de los precios y cambios en la oferta bancaria impulsan el regreso de este instrumento.

Los plazos fijos se Depositphotos

Luego de más de un año de retroceso, los plazos fijos ajustados por inflación (UVA) vuelven a ganar terreno dentro del sistema financiero. En un contexto de aceleración de precios y búsqueda de cobertura, este instrumento muestra un fuerte crecimiento en el stock de depósitos del sector privado y se reposiciona como una de las principales alternativas para resguardar el poder adquisitivo.

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De acuerdo con el último informe monetario diario del Banco Central, el stock de plazos fijos UVA/CER alcanzó los $1,285 billones al 27 de abril de 2026, con un incremento del 103,9% en los últimos 30 días. La tendencia también se consolida en lo que va del año, con una suba acumulada del 348,7%, mientras que en la comparación interanual el crecimiento alcanza el 75,1%.

El repunte se explica por un cambio en el escenario macroeconómico. Con una inflación que acumula un 9,4% en lo que va del año y un dato mensual de 3,4% en marzo, los instrumentos a tasa fija comenzaron a perder atractivo, lo que impulsó a los ahorristas a migrar hacia opciones indexadas.

Plazo Fijo Plata Los instrumentos a tasa fija perdieron atractivo

Plazos fijos UVA vuelven a crecer: por qué ganaron atractivo Los plazos fijos UVA permiten ajustar el capital invertido por inflación a través de la Unidad de Valor Adquisitivo, que se actualiza diariamente según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), vinculado al IPC. A este ajuste se suma una tasa de interés real, lo que garantiza que el rendimiento final se mantenga por encima de la evolución de los precios.

En este contexto, la banca pública introdujo cambios en la oferta para captar mayor volumen de depósitos. El Banco Nación lanzó una nueva modalidad de plazo fijo UVA que permite el cobro mensual de intereses, con una tasa anual de hasta el 4,5%. A diferencia del esquema tradicional, donde capital e intereses se perciben al vencimiento, esta variante acredita los intereses cada 30 días y devuelve el capital actualizado al finalizar el plazo. El producto establece un plazo mínimo de 90 días y un máximo de 1.095 días, con un monto inicial desde $1.500, y apunta a inversores que buscan combinar cobertura frente a la inflación con mayor liquidez.