TRAS LA GIRA OFICIAL A DAVOS, PARECÍA SENCILLO PARA EMPRESAS ARGENTINAS EMITIR PAPELES EN EL EXTERIOR. PERO NO FUE ASÍ - La salida de ambas compañías a la Bolsa de Nueva York no logró el éxito esperado. ¿Por qué pasó esto? No fue el mercado ni las tasas. La razón hay que buscarla en las disputas domésticas de la Argentina.