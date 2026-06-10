Los bonos en dólares extienden subas y el riesgo país supera los 500 puntos básicos + Agregar ámbito en









Los bonos en dólares operan con mayoría de bajas y el riesgo país se acerca a los 500 puntos básicos, en un contexto marcado por la aceleración de la inflación en Estados Unidos y la expectativa de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios por más tiempo.

Los títulos operan con tendencia bajista tras dato clave de EEUU. Depositphotos

Los bonos en dólares extienden bajas este miércoles 10 de junio y el riesgo país medido por el J.P Morgan supera los 500 puntos básicos. Mientras el mercado sigue observando la dinámica en Medio Oriente, el dato de inflación en EEUU sorprendió a los inversores, aumentando la expectativa de que las tasas de interés se mantengan sin cambios.

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El dato interanual consolida la fuerte aceleración en la inflación norteamericana desde el comienzo del conflicto militar entre EEUU e Israel con Irán a fines de febrero. Ese mes, los precios que miden el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habían subido 2,4%, pero en marzo avanzaron a 3,3%, luego en abril aumentaron a 3,8% y actualmente volvieron a perforar la barrera del 4% en años.

En ese contexto, los títulos en dólares caen hasta 0,3% encabezado por el Global 2038, seguido por el Bonar 2041 (-0,2%). A su vez, avanzan hasta 0,3% el Global 2029, seguido del Bonar 2029 (0,1%).

S&P Merval y ADRs En otro orden, el panel líder sube 0,8% a 3.178.039,80 puntos, mientras que el Merval en dólares escala 1,2% a 2.101,34 puntos.

Las acciones que más suben están encabezadas por Telecom hasta 1,5% liderados por YPF, Cresud (1,4%), Transportadora Gas del Sur (1,2%) y Grupo Financiero Galicia (0,8%).

En tanto, los ADRs suben hasta 2,4% encabezado por YPF, Telecom (1,6%), Cresud (1,4%) y Transportadora Gas (1,4%).