Los bonos en dólares extienden bajas este miércoles 10 de junio y el riesgo país medido por el J.P Morgan supera los 500 puntos básicos. Mientras el mercado sigue observando la dinámica en Medio Oriente, el dato de inflación en EEUU sorprendió a los inversores, aumentando la expectativa de que las tasas de interés se mantengan sin cambios.
Los bonos en dólares extienden subas y el riesgo país supera los 500 puntos básicos
Los bonos en dólares operan con mayoría de bajas y el riesgo país se acerca a los 500 puntos básicos, en un contexto marcado por la aceleración de la inflación en Estados Unidos y la expectativa de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios por más tiempo.
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Los ADRs treparon hasta 6,7%, pero los bonos cayeron y el riesgo país subió a casi 500 puntos
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El dato interanual consolida la fuerte aceleración en la inflación norteamericana desde el comienzo del conflicto militar entre EEUU e Israel con Irán a fines de febrero. Ese mes, los precios que miden el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habían subido 2,4%, pero en marzo avanzaron a 3,3%, luego en abril aumentaron a 3,8% y actualmente volvieron a perforar la barrera del 4% en años.
En ese contexto, los títulos en dólares caen hasta 0,3% encabezado por el Global 2038, seguido por el Bonar 2041 (-0,2%). A su vez, avanzan hasta 0,3% el Global 2029, seguido del Bonar 2029 (0,1%).
S&P Merval y ADRs
En otro orden, el panel líder sube 0,8% a 3.178.039,80 puntos, mientras que el Merval en dólares escala 1,2% a 2.101,34 puntos.
Las acciones que más suben están encabezadas por Telecom hasta 1,5% liderados por YPF, Cresud (1,4%), Transportadora Gas del Sur (1,2%) y Grupo Financiero Galicia (0,8%).
En tanto, los ADRs suben hasta 2,4% encabezado por YPF, Telecom (1,6%), Cresud (1,4%) y Transportadora Gas (1,4%).
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