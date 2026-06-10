José Luis Daza: "Argentina ya cambió para siempre porque la sociedad entendió el plan económico"

El viceministro de Economía vinculó la historia de déficit fiscal del país con la resistencia social al ajuste. “Ahora hay un cambio estructural en esa idea de la sociedad”, afirmó.

El viceministro de Economía defendió el rumbo económico y puso el foco sobre la resolución del déficit fiscal.

José Luis Daza aseguró que los cambios estructurales en la economía que lleva adelante el gobierno de Javier Milei fueron exitosos porque la sociedad aceptó el ajuste para combatir el déficit. “Argentina ya cambió para siempre. La sociedad entendió el modelo económico”, aseguró en una presentación en el evento de Fitch titulado Argentina 2026: Perspectivas, Riesgos y Oportunidades en un Nuevo Ciclo.

Daza dio tres mensajes a la audiencia, conformada por empresarios de finanzas. Volvió a enfatizar que “Argentina ya cambió, ya es un país distinto incluso al que era al inicio del año ”, agregó que “esos cambios están para quedarse porque tienen una base social que los apoya” y, el mensaje final, hizo referencia a las oportunidades: “ A medida que vamos cambiando el sistema económico , Argentina es el país que presenta las mejores oportunidades de inversión en el mundo”, subrayó.

En esta línea, Daza aseguró que “el problema de los déficits era un problema de toda la sociedad porque rehusaba de aceptar ajustes en el nivel de gasto del aparato estatal que nos llevaran a una sostenibilidad”.

“Veníamos de un modelo absolutamente fracasado que llevó al país a tener el mayor número de déficits del mundo. Los déficits fiscales eran la semilla de donde crecían el resto de los problemas” , detalló.

Uno de los principales puntos que destacó el funcionario es que el cambio argentino se produjo desde el minuto uno en que Javier Milei contó su propuesta: "El Presidente, a diferencia de todos los programas de ajuste anteriores, en donde no se solucionó el programa fiscal, hizo campaña política en donde el símbolo de su campaña era la motosierra".

"La población lo eligió con un mandato a reducir esto, Y eso es un cambio", sentenció.

Así, resaltó que el ajuste llevado a cabo por el Gobierno es de "5 puntos porcentuales" del PBI. "Yo he trabajado en muchas partes del mundo. En los últimos 30 años, no hay prácticamente ajustes de esta magnitud en el mundo en democracia. Hubo algunos países nórdicos después de la crisis financiera, pero terminaron con recesiones del 20% o 15%. Ese no es el caso nuestro".

"Esto es un cambio extraordinario también en la Argentina y que se implementó desde el día 1", completó.

El empleo, la pobreza y las reservas

Con respecto al empleo, el viceministro de Economía, analizó: Muchas veces la gente me dice, '¿qué le dice a la población con respecto al empleo?' Y le digo, miremos la foto. La foto es que hace 15 años que no crece el empleo, hace 15 años que no crecen los salarios, hace 15 años que no crece la producción ni las exportaciones".

dolar bcra intervencion reservas Para Daza, si se mantiene el ritmo de compra de reservas, el Gobierno podría acumular u$s24.000 millones en todo 2026.

"Como dice Toto Caputo, lo único que crecía en Argentina era la inflación y, junto con eso, la pobreza", recordó.

Con respecto a este punto, Daza revindicó los logros del Gobierno: "Miren lo que ha pasado con la pobreza. Para mí es particularmente importante. Yo creo que no hay ningún motivo de satisfacción más grande para una persona que entra en la función pública que poder contribuir, aunque sea un granito de arena, a bajar la pobreza. Y es lo que hemos hecho en Argentina".

Por último, el funcionario se refirió al ritmo de compra de reservas por parte del BCRA. "El año pasado fue un año complejo, sabíamos que iba a ser complejo, pero a partir de noviembre anunciamos un cambio en la política monetaria y de acumulación de reservas".

"El programa contemplaba un escenario base en donde íbamos a adquirir u$s10.000 millones en todo el año, y tenía algunos análisis de upside, de cuánto era el escenario más optimista que se podía concebir, que era de u$s17.000 millones en todo el año", explicó.

Así, celebró: "Miren lo que ha ocurrido: en lo que va del año, llevamos comprado más de u$s10.200 millones y estamos comprando a una velocidad que si se mantiene todo el año, serían u$s24.000 millones".

"El tipo de cambio es un misterio"

Durante su presentación, Daza también abordó el debate por el valor del dólar. "El tipo de cambio no se plancho, se normalizó", resumió.

Desde el Gobierno esperan "por delante una gran oferta de dólares". Sobre las críticas que esbozan algunos sectores que denuncian atraso cambiario, Daza explicó: "Mi respuesta a que el dólar está atrasado es: no apuesten a una devaluación si su negocio depende del tipo de cambio".

A pesar de la seguridad expresada sobre una improbable devaluación, el funcionario advirtió : "El tipo de cambio es un misterio, no sabemos qué va a pasar".

Por otro lado, Daza destacó que la balanza de pagos "ya no depende del precio de la soja, ni de si hubo sequía" y aseguró que "es más equilibrada" por lo auguró que se "reduzca la volatilidad".

"El año pasado vimos una gran dolarización, sin precedentes. Compraron dólares porque todos decían que iba a cambiar el régimen, que se iban a eliminar las bandas. pero por primera vez esas compras quedaron en depósitos. no tuvimos corridas cambiarías, confiaron en el sistema", concluyó.