María Tettamanti: "El precio del gas debe surgir de la competencia, no ser fijado por el Estado"

La secretaria de Energía defendió el nuevo esquema de comercialización privada del gas, aseguró que el abastecimiento para este invierno está garantizado y envió un mensaje directo a distribuidoras, industrias y estaciones de GNC: deberán planificar y contratar con anticipación si buscan mayor seguridad de suministro.

Respecto de los consumidores residenciales, María Tettamanti aseguró que la Secretaría trabaja para reducir los fuertes saltos estacionales que históricamente caracterizaron las facturas energéticas.

La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti , ratificó el rumbo de la política energética del Gobierno y defendió el avance hacia un esquema de mayor protagonismo privado en el mercado gasífero . Ante una tribuna repleta de empresarios, la funcionaria repasó los principales desafíos del sistema energético argentino de cara al invierno , el abastecimiento de gas, la importación de GNL , el rol de las distribuidoras y la necesidad de consolidar señales de precios para atraer inversiones.

Ante ejecutivos de compañías energéticas, transportistas, distribuidoras, productores y referentes del sector, la funcionaria sostuvo que el país atraviesa una etapa de transición en la que el Estado busca dejar atrás el modelo de intervención directa en la comercialización de energía para avanzar hacia un esquema donde las decisiones sean tomadas por el mercado.

En ese contexto, Tettamanti aseguró que, desde el punto de vista físico, el sistema enfrenta una situación similar a la del año pasado. "Tenemos la misma capacidad de transporte, la misma capacidad de gas y la misma cantidad de barcos de GNL para regasificar. Lo que cambió es cómo se gestiona esa comercialización y creemos que es posible una comercialización privada" , afirmó durante la apertura del evento MIDSTREAM & GAS DAY , organizado por Econojournal en el Club Hípico Alemán, en los bosques de Palermo.

Según dijo María Tettamanti, el abastecimiento futuro ya no dependerá únicamente de la disponibilidad física de recursos, sino también de la capacidad de empresas y consumidores para anticiparse, contratar y gestionar sus necesidades energéticas dentro de un mercado cada vez más competitivo.

La secretaria explicó que el objetivo es construir un sistema energético más eficiente, donde los precios reflejen los costos reales y permitan que las empresas adopten decisiones racionales de inversión, compra y consumo. "Necesitamos un sector de energía que sea eficiente y eso se logra cuando los precios reflejan los costos y, en base a eso, el sector privado toma las decisiones de cuánto comprar y cuánto consumir" , sostuvo.

En la misma línea, remarcó que el rol del Estado debe concentrarse en garantizar reglas claras y supervisar su cumplimiento. "El Estado tiene que garantizar el cumplimiento de las normas y el sector privado, conociendo esas normas, tiene que jugar", señaló.

La funcionaria insistió además en que la planificación energética requiere previsibilidad y decisiones de largo plazo. "En materia de energía no se puede gestionar en corto plazo. Las reglas para el año que viene ya están claras, ya sabemos cuáles son, y las empresas tienen que salir a jugar", enfatizó.

GNL: quién paga la energía

Uno de los puntos centrales de la exposición estuvo vinculado a la importación de Gas Natural Licuado (GNL), una herramienta que sigue siendo clave para reforzar el abastecimiento durante los picos de demanda invernal.

Tettamanti cuestionó los esquemas de subsidios utilizados históricamente para financiar esas importaciones y planteó que los costos deben reflejarse de manera más transparente en el sistema. "La importación y regasificación del GNL alguien la paga y cuando el Estado subsidia no está claro quién lo hace y no se dan las señales adecuadas", afirmó.

Según explicó, el desafío consiste en que los distintos actores del mercado puedan percibir esas señales económicas para tomar mejores decisiones de contratación y abastecimiento. "El sector privado tiene que ver esas señales y tomar la mejor decisión de acuerdo a su situación particular", indicó.

La secretaria también destacó la competitividad de los recursos energéticos argentinos y aseguró que el país cuenta con ventajas estructurales para consolidar su crecimiento. "La energía en este país es muy competitiva", resumió.

tettamanti debate Con Vaca Muerta aumentando su producción, la discusión pasa por la expansión de la infraestructura de transporte, el avance de proyectos de exportación de GNL y el nuevo esquema de comercialización de gas

El precio del gas y la responsabilidad de contratar

Otro de los mensajes más contundentes estuvo dirigido a las distribuidoras, industrias y grandes consumidores.

La funcionaria sostuvo que el abastecimiento local dependerá cada vez más de la capacidad de los usuarios para anticiparse y contratar el suministro necesario. "Todos los sectores, distribución, transporte e industria, tienen que planificar la compra y contractualizar, se tienen que adelantar para conseguir los mejores precios", explicó.

Tettamanti señaló que la función del Gobierno es garantizar que exista oferta suficiente para atender la demanda doméstica, pero insistió en que la contratación debe surgir del mercado. "Lo que nosotros tenemos que hacer, para garantizar que el gas abastezca el mercado local, es que los locales lo contraten", afirmó. Y agregó: "El sector privado, que es el que demanda gas, se tiene que mover, planificar y contractualizar la compra de gas".

La definición más política llegó al referirse a la formación de precios. "El precio debe surgir de la competencia, no ser fijado por el Estado", aseguró.

Distribuidoras: del abastecimiento al negocio industrial

La secretaria consideró que el nuevo marco regulatorio ofrece previsibilidad suficiente para que las distribuidoras comiencen a pensar más allá del abastecimiento residencial. Según explicó, la estabilidad de las reglas permitirá que desarrollen nuevos negocios vinculados al segmento industrial.

En esa línea sostuvo que las compañías ya conocen cuáles son sus derechos y obligaciones y cuentan con herramientas para planificar con anticipación las próximas temporadas de alta demanda. También recordó que las licenciatarias tienen la responsabilidad de ejecutar las restricciones de suministro cuando así lo determina el sistema.

Respecto de los consumidores residenciales, Tettamanti aseguró que la Secretaría trabaja para reducir los fuertes saltos estacionales que históricamente caracterizaron las facturas energéticas.

La funcionaria explicó que el objetivo es construir esquemas más previsibles para los hogares. "Para dar más previsibilidad y estabilidad al consumidor, tratamos de que la factura sea lo más plana posible, haciendo que las diferencias se reflejen con mayor periodicidad y menos estacionalidad", indicó.

El mensaje para las estaciones de GNC

Las interrupciones en el suministro a estaciones de GNC y a industrias volvieron a aparecer entre los temas más sensibles del encuentro.

Tettamanti recordó que históricamente esos contratos fueron diseñados bajo la modalidad interrumpible y que esa característica continúa vigente. "El contrato del GNC fue siempre interrumpible, es el primero que se interrumpe, lo importante con esto es que todos ahora pueden pensar y planificar", sostuvo.

La funcionaria planteó que quienes busquen mayor seguridad de abastecimiento durante los meses de invierno deberán avanzar en contratos firmes y coordinar con transportistas y distribuidoras. "Si las GNC o las industrias no quieren interrupciones, tienen que empezar a gestionar con las transportistas y con las distribuidoras para empezar a ver cómo tienen más firme en los inviernos que vienen", afirmó.











