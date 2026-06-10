Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 10 de junio

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El dólar blue opera a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 10 de junio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.441 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 10 de junio El dólar CCL opera a $1.517,24 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.3%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 10 de junio El dólar MEP opera a $1.457,96 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 10 de junio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 10 de junio El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.511,42, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 10 de junio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s61.266, según Binance.