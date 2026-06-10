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10 de junio 2026 - 07:41

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 10 de junio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial se tomó un respiro y bajó este martes a $1.441, mientras que el blue avanzó a $1.460 y empardó al billete del Banco Nación. En tanto, los bonos soberanos cayeron, pese a que las acciones argentinas anotaron alzas generalizadas. El riesgo país subió a 498 puntos básicos. Este miércoles, el Tesoro llevará a cabo la primera licitación del mes.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 10 de junio

El dólar oficial minorista cotiza a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.463,83 para la venta.

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