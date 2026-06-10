Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 10 de junio

El dólar oficial se tomó un respiro y bajó este martes a $1.441, mientras que el blue avanzó a $1.460 y empardó al billete del Banco Nación. En tanto, los bonos soberanos cayeron, pese a que las acciones argentinas anotaron alzas generalizadas. El riesgo país subió a 498 puntos básicos. Este miércoles, el Tesoro llevará a cabo la primera licitación del mes.