Estafa y caída en Wall Street

Durante los últimos dos años se volvió cada vez más popular una estrategia que en la superficie parecía muy segura, pero que llevaba implícito un riesgo gigantesco. De hecho, los fondos que ejecutaban estas estrategias, empezaron su caída el 22 de enero hasta perder el 100% de su valor y quebrar. Esto significó pérdidas en la zona de los u$s3.400 millones. Vale destacar que el dueño de uno de estos fondos es del conocido banco Credit Suisse. ¿En qué consistía la estrategia? ¿Por qué quebraron?



Estos fondos vendían primas de seguros. ¿Cómo lo hacían? A través de un instrumento llamando "futuro de volatilidad". En el último año habían tenido retornos superiores al 180%. ¿Por qué tan altos? Porque vendieron primas sin interrupción, en un contexto en que no sucedía ningún "siniestro" lo suficientemente grave. ¿Tenían sus políticas para el caso en que sucediera algo de gravedad? Sí. De hecho, podían recomprar a un precio más caro estas primas de seguro. De esta forma iban a perder dinero, pero también iban a sobrevivir. ¿Cuál fue el problema?



La estrategia se había vuelto muy popular porque parecía la máquina de hacer dinero. Cada vez más participantes se sumaron al juego y el volumen de las primas ya era peligrosamente grande en relación al tamaño total del mercado de primas (o de futuros de volatilidad).



Sucedió entonces que el mercado, por motivos normales, empezó a asumir una situación de mayor riesgo. Al asumir más riesgo, estos fondos empezaron a recomprar sus primas, lo que a su vez aumentó el nivel de riesgo. Se imaginarán como continuó la película. Se gestó un círculo vicioso de más riesgo, más recompras, más pérdidas, más riesgo.



Al tiempo que estos fondos quebraban, otras estrategias sacaron enormes ventajas. Tal es el caso de estrategias de Managed Futures, de las que venimos hablando hace meses, tuvieron su mejor día de la historia, con retornos superiores al 32% en ese solo lunes.



¿Credit Suisse no se había dado cuenta de estos riesgos? Por supuesto que sí. Pero el problema fue que la estrategia se volvió tan popular que el tamaño de la misma se volvió imposible de administrar y ejecutar.



¿Perdió dinero el Credit Suisse? No. El dinero lo perdieron los inversores de estos fondos llamados ETFs (Exchange Traded Funds). De hecho Credit Suisse sólo ganaba con la cantidad de volumen gerenciado. Es decir que más volumen era bueno para el banco, pero ponía un severo riesgo en manos de los inversionistas.



¿Puede esto tener algún impacto en mercados Emergentes y en la Argentina? Todavía está por verse. El impacto de la pérdida total de estos fondos/instrumentos no tiene un impacto directo. La gran pregunta que aún no tiene respuesta es si esto puede ser el disparador de una percepción de mayor riesgo global que afecte negativamente al mercado global de acciones primero y de bonos después. Más que nunca, es necesario estar alertas y pensar qué instrumentos pueden funcionar como un verdadero seguro de portafolio. Febrero se presenta, al menos, volátil.



*CEO de Carta Financiera