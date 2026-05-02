Plazo fijo en 2026: ¿cuánto hay que invertir para generar $250.000 en 30 días?

Con tasas cercanas al 19%, esta herramienta de inversión requiere capitales altos para alcanzar rendimientos significativos en 30 días.

La rentabilidad mensual ronda el 1,5%, lo que define cuánto capital se necesita invertir.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más utilizadas para invertir pesos por los ahorristas argentinos, aunque actualmente presenta rendimientos acotados debido a la baja de tasas .

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Entidades como el Banco Nación ofrecen una Tasa Nominal Anual (TNA) cercana al 19% para depósitos a 30 días, lo que equivale a una ganancia mensual aproximada del 1,5%.

Este nivel de rendimiento implica que, para alcanzar ganancias elevadas en plazos cortos, es necesario contar con un capital inicial que supere los millones de pesos .

Tomando como referencia una TNA del 19,00% , que hoy se ubica entre los valores habituales de bancos tradicionales, se puede calcular cuánto capital se necesita para obtener una ganancia cercana a los $250.000 en un plazo de 30 días. Con esa tasa, el rendimiento mensual ronda el 1,56% sobre el capital invertido.

Aplicando ese porcentaje, el cálculo nos da como resultado:

capital necesario: $16.000.000

$16.000.000 ganancia estimada: $249.836 en 30 días

El rendimiento del plazo fijo depende directamente del monto invertido. Con las tasas actuales, no es posible alcanzar ingresos altos con capitales bajos en períodos cortos.

Para ponerlo en perspectiva, con una inversión de $2.000.000 a la misma tasa, la ganancia mensual ronda los $31.000, lo que muestra cómo escala el rendimiento según el capital disponible.

El plazo fijo funciona de manera proporcional: a mayor inversión, mayor ganancia, pero siempre dentro de un margen limitado por la tasa.

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Conocimientos fundamentales antes de elegir esta herramienta

Antes de elegir invertir en un plazo fijo, hay varios factores que determinan si realmente conviene. Primero, es fundamental entender cómo funcionan la tasa por la que se rige. La TNA (Tasa Nominal Anual) es un valor anual, como dice el nombre. Pero el rendimiento real depende del tiempo de la inversión. En un plazo de 30 días, se obtiene solo una fracción de esa tasa, que actualmente ronda el 1,5% mensual.

Esto explica por qué los rendimientos parecen bajos en comparación con años anteriores: las tasas bajaron, y, en consecuencia, también bajó la ganancia mensual.

Otro punto importante es que las tasas no son iguales en todos los bancos. Si bien el Banco Nación ofrece alrededor de 19%, otras entidades pueden pagar más, llegando incluso a superar el 21% o 22% anual en algunos casos. Esto significa que el mismo capital puede generar resultados distintos dependiendo del banco elegido.

También es fundamental considerar la inflación. En muchos casos, el rendimiento del plazo fijo se ubica por debajo del aumento de precios mensual, lo que implica que, aunque se obtenga una ganancia nominal, el poder adquisitivo puede no mejorar.

A esto se suma la falta de liquidez. El dinero invertido queda inmovilizado durante el plazo acordado, que en el caso mínimo es de 30 días. No se puede retirar anticipadamente sin perder los intereses.

Otro aspecto clave es el canal de inversión. En algunos bancos, las tasas pueden variar entre operaciones realizadas en sucursal y aquellas hechas por home banking, aunque en el caso tomado como referencia (19%), se mantiene el mismo valor.

Por último, es importante entender que el plazo fijo es una herramienta de bajo riesgo. Esto significa que ofrece estabilidad, pero también limita el potencial de ganancia en comparación con otras inversiones más volátiles.

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El plazo fijo sigue siendo una opción válida para quienes buscan seguridad y previsibilidad. Sin embargo, el contexto actual deja en evidencia sus límites.

Con tasas cercanas al 19%, generar ingresos significativos en plazos cortos requiere montos elevados. La relación entre capital y rendimiento es directa, pero está condicionada por un techo: la tasa.