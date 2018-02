Estiman que el valor agregado de la minería estará cerca de los $ 61.000 M en 2018

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) estimó que el valor agregado de la actividad llegará a los $ 60.868 millones en 2018, lo que representa un aumento de 23,3% con respecto al año pasado.



"Como ya habíamos previsto, la Reserva Federal de Estados Unidos subió los tipos de interés en un cuarto de punto, de 1,25 a 1,50%. Esto implicó que se fortaleciera el dólar y se reduzca la cotización de los metales preciosos como son el oro y la plata", señaló CAEM. Asimismo, destaca que la cotización del cobre aumentó en diciembre un 22% interanual, principalmente por una mayor demanda y restricciones en la oferta. Asimismo, China está disminuyendo la producción debido a restricciones ambientales. Jiangxi Copper Co., el mayor productor del país, detuvo la producción una semana en diciembre y el segundo mayor productor reducirá su fundición en un 30%.



En el 2017, el aluminio y el hierro aumentaron su cotización 20,3% y 10,4% respectivamente, en ambos casos la disminución de la oferta a nivel global impulsó la cotización. En el caso del litio, pese a la volatilidad en el valor de las exportaciones, la cotización aumentó alrededor del 10% en el 2017 respecto a 2016.







En el informe que realizó Abeceb, CAEM resaltó que en los primeros 11 meses del 2017 el sector minero aportó u$s 3.353 millones a la economía, por lo que el acumulado anual ya está por encima de los u$s 3.273 millones de 2016. "El intercambio comercial de las empresas mineras cerró el 2016 con un saldo positivo de 3.621 millones de dólares, 6,1% por encima del registrado en 2015. A 11 meses, las exportaciones suman u$s 3.691 millones mientras que las importaciones suman u$s 338 Millones. Aumentan las importaciones de bienes de capital", explicó la Cámara.



En tanto que las ventas externas de las empresas mineras aumentaron un 5,3% entre enero y noviembre de 2017, totalizando u$s 3.691 millones.



"La cotización del oro en bruto ascendió un 3,9% interanual en noviembre y pese a que disminuyó la cantidad exportada, en valores en los primeros 11 meses del año las exportaciones aumentaron un 8,5%", agrega el informe. En ese rubro se destaca Minera Andina del Sol, la empresa que nació de la fusión de Barrick y Shandong.



Por otro lado, el litio afirma su crecimiento en el país. En toneladas aumentó sus exportaciones un 8,1% y en valores, 18,4%, evidenciando el incremento en la cotización del mineral. Argentina produce actualmente unas 40.000 toneladas de litio por año y se espera que hacia 2021 esa cifra llegue a las 200.000 toneladas. Mientras que en plata en bruto las exportaciones se están recuperando en el corriente año.



En cuanto al empleo, el segundo trimestre el nivel aumentó 0,8% respecto al mismo período en 2016 y se redujo un 1,2% en comparación al trimestre anterior. Las industrias de base minera, las empresas exploradoras y los proyectos en construcción emplean en conjunto a más de 84 mil personas.



"Medidos en pesos, los salarios del sector minero continúan creciendo, especialmente en el caso de la minería metalífera que creció en un 16,6% en el tercer trimestre del 2017 en términos interanuales", expresó CAME. Y agregó que en el tercer trimestre del año, el aumento de la remuneración mayor al ritmo de depreciación del peso generó una suba de ambas remuneraciones medidas en dólares: 6,3% en minerales metalíferos y 23,2% en otras minas y

canteras.







Por el lado del aporte tributario, CAEM remarcó que en 2016 el sector minero aportó al fisco $ 13.680 millones, un 49% más que en 2016. "Pese a que se eliminaron los derechos de exportación a fines de diciembre del 2015, hubo un aumento de la base imponible que significó una mayor recaudación en conceptos de Impuestos a las Ganancias a las sociedades", afirmó la entidad.



"La eliminación de los derechos de exportación redujo en casi 3 puntos porcentuales la presión tributaria sobre el sector. Considerando que parte de estos recursos re-ingresan al fisco en concepto de impuesto a las ganancias, el impacto fiscal agregado es de u$s 144 millones", aseguró CAEM. Y añadió: "la mayor participación de ganancias significa un aumento de los recursos para las provincias por ser un impuesto coparticipable. A la vez, contribuyeron al crecimiento de la recaudación los mayores aportes de la minera Alumbrera, con el incremento de 5,9% de sus exportaciones, y la devaluación. Cabe destacar que esta estimación no considera el impacto económico de proyectos que pueden ingresar o postergar cierres por la menor presión impositiva".



En cuanto a las proyecciones, en 2017 las exportaciones totales medidas en dólares aumentarían un 3,8% principalmente por una mejora de precios, sobre todo de la plata en bruto y el oro. "Las exportaciones argentinas superarán los u$s 4.000 millones en 2017. Para 2018, ese valor podría superar (esa cifra) dependiendo de que no se produzcan caídas abruptas en las cotizaciones de los minerales", sostuvo CAEM. Y concluyó que "se espera que en 2018 el valor agregado de la minería aumente 23,3% respecto al nivel de 2017 y alcance un total de $ 60.868 millones".