¿Cuáles son los proyectos de ley que el Ejecutivo enviará al Congreso?

Durante su tercer discurso ante la Asamblea Legislativa, Mauricio Macri habló durante 40 minutos sobre el estado de la Nación, el rumbó económico y pidió avanzar sobre varios proyectos con tratamiento legislativo. También anunció cuatro proyectos de ley que enviará desde Casa Rosada.



El primero es un proyecto de ley de inclusión laboral "para combatir el trabajo no registrado" que el cual incluirá que no perderán su antigüedad en el trabajo. En ese apartado también abogó por la igualdad salarial entre hombres y mujeres.



La segunda es una iniciativa para extender las licencias por paternidad. "No hay motivo para que los padres podamos compartir solo dos días en el nacimiento de nuestros hijos", dijo el mandatario.



El tercero está apunta a la creación de un parque nacional urbano que estará en Campo de Mayo. "Hemos decidido preservar una parte importante de Campo de Mayo y transformarlo en un parque nacional, será uno de los parques nacionales urbanos más grandes del mundo", afirmó.



El último está relacionado con la Justicia. Al promediar su discurso anunció que impulsará un proyecto de reformas al Código Penal, para que se introduzcan penas fuertes a los conductores que ponen en riesgo la vida de los demás por manejar alcoholizados, bajo efecto de drogas o superando ampliamente la velocidad permitida



También apoyó las reformas de los códigos Penal y Procesal Penal. Sobre el primero dijo que es "viejo" y fue "emparchado mil veces", así como también el Código Procesal Penal, para pasar a un modelo en el que "los fiscales tengan más protagonismo".