Adam Smith: ni kirchnerista, ni libertario

Como perro y gato, el Presidente de la Nación y el gobernador de provincia más rica y populosa del país, se enfrentan en todos los terrenos posibles, de cara a la próxima elección. En lo académico, lo único que terminan mostrando los dos es su ignorancia en común y la incapacidad para escuchar o aprender de las ideas del otro.

El enfrentamiento ideológico entre Javier Milei solo destapa las falencias de los que apuntan a ser los próximos favoritos en la elección presidencial del año que viene. En el medio, “sin beberla ni comerla”, Adam Smith

Esta es una polémica en la que sinceramente no me interesaba meterme, pero en vista de la popularidad de la discusión, tal vez pueda contribuir en algo al caos general.

Seamos sinceros, ni Javier Milei ni Axel Kicillof son famosos por su manejos de los idiomas . Posiblemente, lo contrario. Se supone que Axel, un egresado del Nacional de Buenos Aires debería ser fluyente en inglés y francés. Mientras Javier, que salió del Cardenal Capello en Villa Devoto, algo de “yanqui” debería charlotear.

La evidencia, sin embargo, no es muy buena; casi diría que contraria. Los dos parecen ser cultores del “Brutish Inglish” más que de la lengua de Shakespear y Chaucer, aunque no podemos descartar que el “litle sóbiet” -en palabras de Milei- sea capaz de leer y comprender algunas páginas en el idioma del norte. El otro, que le dedico más tiempo al futbol… quié sabe.

Esto trae a colación que la relación entre Trump y Milei es claramente una de amor puro, ya que ni el yanqui habla castellano, ni nuestro presidente chapucea mucho inglés, con lo que nunca han tenido un diálogo de más de tres palabras entre ellos.

Hay que tener en mente que Donald firmó un decreto el año pasado estableciendo, por primera vez en la historia norteamericana, al inglés como el Idioma Oficial de los EEUU ; y mientras alabó al presidente de Liberia por su “bello inglés”, su freno para burlarse de quienes no lo hablan demasiado bien parecería necesitar un ajuste. Así que: “Amor puro”.

La cosa es que ni “Kici” ni “El Loco” leyeron jamás a Adam Smith en el original, sino que han recurrido a traducciones e interpretaciones de terceros, lo que sugiere que escogieron las que mejor se adaptaban a sus ideologías (me permito sospechar que, aunque sea en castellano, el primero haya ido más allá de pispear bien por arriba a Mieses o Hayek, y seguro que el segundo nunca “le entró” a Marx).

JAVIER MILEI Y DONALD TRUMP Javier Milei y Donald Trump. Ninguno de los dos puede mas que chapucear unas pocas palabras en el idioma del otro y nunca han tenido un dialogo sin intermediarios. La relación es de “amor puro”. Presidencia

Con Kici sabemos que es “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” del Fondo de Cultura Económica (1997, México) -una versión “de zurda”, ya que según el propio director, el FCE es una “transnacional de izquierda”- su referencia sobre Smith. Con el otro la cosa es más nebulosa, ya que en sus obras parece apostar más por el plagio que la cita de fuentes y, el Mieses Institute -el manantial bibliográfico del Milei, gratuito y en castellano- a pesar del cúmulo de reinterpretaciones de sus integrantes, nunca publicó la obra de Smith.

De hecho, si algo quedó claro con la charla de la semana pasada, y el reconocimiento del Presidente que la preparación del discurso le había revelado una serie de circunstancias que desconocía, es que nunca había profundizado en la figura ni en la obra del “Padre de la Economía”.

conferencia La conferencia en el CCC que disparó la respuesta de Axel Kicillof por las apreciaciones de Javier Milei a la figura de Adam Smith

El lío con Smith se disparó a raíz de la nota que publicó el gobernador el domingo pasado, con alguna sorna por el giro ideológico que habría presentado el Presidente frente a la figura de Adam Smith (esperamos a ver que contesta el Presidente, este domingo), durante la conferencia junto a Juan Carlos de Pablo en el CCC, el miércoles 18 de este mes.

Inmediatamente las huestes libertarias -las críticas de sus propios no interesan acá-, encabezadas por la recientemente creada Oficina de Respuesta Oficial -u Oficina de Respuestas (Tontas) Oficiales, OR(T)O como la refieren algunos-, le saltaron a la yugular calumniándolo de adscribir al Milei del pasado, una serie de frases cuestionado al inglés. Curiosamente en el texto está bien claro que las críticas son las de Murray Rothbard y Jesús Huerta de Soto, no del “Javo”.

critica de la ORO a nota de Kicci La “Oficina de Respuestas -Tontas- Oficiales”, salió a atacar a Axel Kicillof, inventando su propia serie de “fake news”, apenas vio que podía cuestionarse la sabiduría del Presidente de los argentinos

La admiración de nuestro presidente por estos dos referentes -de nuevo seamos sinceros: de segunda o tercer línea dentro del mundillo económico- es lo suficientemente conocida como para no necesitar aclaraciones.

Pero que los admire y siga (en junio de 2024 Huerta le dio el premio Juan de Mariana a Milei, y en abril de 2025 el argentino condecoró con la Orden de Mayo al Mérito y un Honoris Causa del ESEADE al español) no significa que coincida en todo. Acá es donde Kici se confunde y le pifia.

Una aclaración, acá no voy a comentar nada sobre lo que dice Milei de Adam Smith ni lo que dice Kicillof (no se sorprenda si los dos “apuntan fuera del tarro”).

Algo de historia AnarcoCap

Los padres de la Escuela Austríaca -liberalismo económico- son dos, marcando dos líneas diferentes. De un lado el abogado convertido en economista, Ludwig von Mises. Del otro Friedrich Hayek, economista ganador del Premio Nobel 1974. El que decidió criticar a Smith fue Mises (el “von” se lo ganó su abuelo por servicios a la comunidad judía).

Si bien podemos decir que Hayek fue una suerte de “protegido” de Mises de 1921 a 1931, cuando comienzan a separarse - el primero siempre se lo reconoció y agradeció- cortándose la relación para 1960, su “heredero” fue otro: Murray Rothbard, quien fuera efectivamente alumno suyo entre 1949 y mediados de los 50.

von mises Ludwig von Mises, padre de la corriente anarco libertaria dentro de la Escuela Austriaca. Si bien no lo hizo público, envidió los logros y popularidad de quien fuera su protegido mas exitoso, Friedrich Hayek

Es interesante que mientras Mises se deshizo en elogios al americano cuando este publicó “Man, Economy and State” en 1962, definiéndolo de “una contribución trascendental” a la economía y que “de ahora en adelante todos los estudios… deberán tener plenamente en cuenta las teorías y criticas… del Dr. Rothbard”, jamás felicitó a Hayek por ninguno de sus logros y ni siquiera comentó en sus cartas personales las obras de su compatriota. Dicen que no, pero claramente algo pasó entre ellos y el viejo algo de envidia le tenía a Hayek.

Murray Rothbard, creador del anarco-capitalismo que dice seguir Javier Milei, llevó a un extremo ciertas ideas de Mises, entre ellas su visión sobre Adam Smith. Murió en enero de 1995 y ese marzo se publicó su “Economic Thought Before Adam Smith: An Austrian Perspective on the History of Economic Thought” donde encontramos el grueso de sus furibundas críticas al inglés. Así que no tuvo tiempo de rever su posición y no sabemos si lo hubiera hecho -posiblemente no-.

Hayek en la London School of Economics 1940s Friedrich Hayek en el LSE, ganador del Premio Nobel y padre de la corriente Liberal dentro de la escuela Austriaca. Soportó el destrato de Mises y nunc dejo de agradecerle por lo que lo había ayudado en su juventud. Esta diferencia de tratos e ideología entre Liberales y Libertarios persiste en nuestro país.

Es justo reconocer acá que la furia de Rothbard no fue solo para con Smith: Quesnay, Ricardo, por supuesto que Marx, Stuart Mill, Marshall, Fisher, Keynes etc. son algunos de los padres de la economía que despreció y vituperó como seres dañinos e inferiores (a él).

En 1980, mientras hacia su MBA en Stanford, Jesús Huerta de Soto –otro leguleyo devenido en economista- conoció a Rothbard, al que venía leyendo desde 1973 y con quien mantendría una estrecha relación hasta la muerte de este. Estrecha al punto que el americano le regaló el manuscrito de su “The Ethics of Liberty” de 1982.

Devenido en un Rothbardista furioso, casi podemos decir que el español detesta a Adam Smith incluso más que lo que lo hizo su mentor y no ha movido un ápice su opinión con el paso del tiempo. En esta línea podemos incluir a Walter Block, Lew Rockwell, Hans-Herman Hoppe y Stephan Kinsella: para unos el “núcleo duro de los anarco”… para otros “los dinosaurios”.

Las criticas al Pope Rothbard

Hay muchos, pero posiblemente el primer cuestionamiento “desde el palo”, a los prejuicios de Rothbard en contra de Smith fue “Murray Rothbard´s Adam Smith” de Spencer J. Pack, publicado en 1988, aunque ya en 1977 Ellen Frankel Paul había presentado “Adam Smith: a Reprisal”, donde ensalzaba la figura del inglés (de todo lo que menciono, este es único que no leí).

A fines de los 90, durante los debates Usenet, David y Patri Friedman (hijo y nieto de Milton), que en realidad forman parte de lo que se ha definido como el concuencialismo anarco capitalista -más en la línea de Hayek y la escuela de Chicago-, comienzan a criticar el trato que le dio Rothbard a Smith, acusándolo de no haber leído o haber mal leído “La riqueza de las Naciones”, distorsionar lo que decía el inglés e ignorar o recortar párrafos enteros: “Fue deliberadamente deshonesto o nunca leyó realmente el libro que estaba criticando”.

Rothbard Murray Rothbard, creador de la línea anarco libertaria, siguiendo a Mises. Nunca se destacó en el mundo económico, a pesare de ser endiosado por sus seguidores. Su desprecio por todos los otros economistas, en particular por Adam Smith fue proverbial.

En enero de 1999 aparece “Did Adam Smith Retard the Development of Economic Analysis? A Critique of Murray Rothbard’s Interpretation” de James C.W. Ahiakpor -este sí es libertario- que vuelve a acusarlo de haber mal leído o hacer una interpretación selectiva del inglés.

En 2010 P.H. Matthewes y A. Ortmann escribieron “An Austrian (Mis) Reads Adam Smith: A Critique of Rothbard as intelectual historian”, disparando la corriente revisionista de los trabajos de Rothbard dentro del movimiento libertario.

En 2012 un economista de la George Manson University, uno de los centros de estudios más importantes de la escuela austriaca y los libertarios, presenta “Knowledge and Coordination: a Liberal Interpretation”, donde apunta a que Adam Smith debe estar en el centro de la visión liberal y en 2019 William Easterly avanza en la misma línea con “Progress by Consent: Adam Smith as Development Economist”.

milei y huerta de soto Jesús Huerta de Soto, gran admirador de Rothbard, se lo puede considerar como el gran impulsor del las ideas libertarias en el mundo de habla hispana. Su rescate de los pensadores económicos de la Escuela de Salamanca es incuestionable. Presidencia

Sin embargo, la divisoria de aguas fue el podcast de Hunter Hastings del 22 de octubre de 2021 presentado por del Mieses Institute, donde cuestionaba directamente las críticas de Rothbard a Smith, mientras otro miembro de la Institución, Jonathan Newman, trataba sin éxito de retrucarlo.

Más recientemente, en “The Routledge Companion to Libertarianism” (2022) Roderick T.Long en su “Anarchism”, coloca a Smith directamente como uno de los precursores del anarquismo, yendo de cabeza contra la idea de Rothbard.

Los no cuestionamientos en Argentina: Ravier y Milei

Entre nosotros la figura clave en esto de cómo ha ido mutando la apreciación de Smith entre los libertarios más extremos, es Adrián Ravier, hoy diputado por LLA y presentador de la charla Milei/de Pablo.

Hasta su compilado de autores, “Lecturas de Historia del Pensamiento Económico” de 2012/14 o en “Raíces y Evolución del Liberalismo de la Escuela Austriaca” de 2012, si bien no lo vemos crítico a Smith, claramente sitúa su contribución a la economía debajo de la de Cantillon y adhiere sin muchos cuestionamientos a la línea histórica de Rothbard.

adrian ravier y milei Javier Milei y Adrian Ravier. “Ravier es Milei” fue la cantinela de su campaña para diputado, aunque el se ha definido como liberal, antes que libertario. Es una de las mentes económicas menos conocidas detrás del presidente.

Para 2017 en “Una Posible Clasificación de las Leyes Económicas”, ya sitúa a Smith como uno de los Padres Fundadores de la economía, a la par de los fisiócratas, y en 2023, con “Adam Smith Como Formador de una Tradición en el Estudio de los Ordenes Espontáneos”, cuestiona abiertamente a Rothbard y pone a Smith en el centro del desarrollo del pensamiento libertario.

La evolución de Ravier -hoy uno de los principales referentes económicos de Milei, en las sombras- no es enteramente propia, sino que sigue la línea que vimos antes.

Volvamos a Milei y Smith

Hasta 2013 Javier Milei se consideraba un economista neoclásico. Ese año comenzó a leer a Rothbard y abrazar las ideas anarco-libertarias.

En 2014 publica “Lecturas de Economía en Tiempos del Kirchnerismo”, con prólogo de Ricardo López Murphy, donde en cuatro oportunidades hace referencia a Adam Smith como el “Padre de la Economía”, lo define como alguien adelantado 200 años a su tiempo y recoge la sentencia de Alfred Marshall que “todo está en Adam Smith”.

Mas acá, en “Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica” de 2024, aun cuando define como un error su “teoría del valor del trabajo” y reconoce que hay críticas académicas que se le pueden hacer, vuelve a hablar de él como “el Padre de la Economía”, lo señala siete veces como alguien adelantado en 200 años a su tiempo y en tres oportunidades lo equipara a lo que fue Gauss para las matemáticas.

Esta admiración por el inglés se ha hecho más patente con el paso del tiempo, de la mano de la creciente influencia de Ravier, un economista que ha dicho: “Insisto en que no soy libertario, soy liberal, no es lo mismo” (aunque sería más apropiado encuadrarlo como seguidor de la línea Hayek dentro de la Escuela Austriaca), y especialmente la de Juan Carlos de Pablo, un ortodoxo ecléctico (el preferiría que le dijeran “pragmático”) que se ha calzado más de un sombrero a lo largo de su carrera -defendiendo y apoyando a Celestino Rodrigo, Roberto Alemann, Domingo Cavallo, Luis Caputo, etcétera- y es hoy el principal referente económico de Javier Milei.

este-sabado-el-presidente-javier-milei-mostro-el-avance-la-obra-armar-los-caniles-sus-cuatro-perros-murray-milton-robert-y-lucas-foto-gentileza-marcelo-dubini-revista-caras Los perros de Milei. Ninguno se llama Adam o Smith, lo que puede dar idea de su no alineamiento con el pensamiento del Inglés, máxime cuando tenemos a Murray (por Rothbard) y a Robert y Lucas (en homenaje a Robert Lucas, fácilmente uno de estos podría dos haber sido Adam). Los otros dos son Conan y Milton.

Es cierto que ninguno de los perros del presidente se ha llamado “Adam” ni “Smith”, mientras tenemos a “Murray” (por Rothbard), lo que podría reflejar sus simpatías más profundas. Pero como alguna vez lo acusó su ex íntimo amigo y socio Diego Giacomini, no podemos descartar la idea que en el fondo el sea “un conservador rancio”, lo que explica su elección de asesores y ministros (y que la mayoría de los economistas libertarios hayan tomado la puerta de salida).

El error del gobernador

Cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires nos dice en su artículo que: “Por eso, quien haya escuchado la reciente exposición de Milei sobre Smith en el CCK se debe haber llevado una sorpresa o, más bien, un susto” o que “Sostuvo, contrariamente a lo que siempre dijo, que Smith 'tiene más que ganado el título de padre de la economía'” o apunta a “la contradicción entre lo que siempre opinó de Smith y su súbito fanatismo”, se equivoca.

Axel_Kicillof_-_Presentación_del_Libro__“Detectives._Una_invitación_a_develar_60_enigmas_de_la_matemática_recreativa”,_de_Adrián_Paenza Como “zurdo” Axel Kicillof es más sólido académicamente que lo que lo es Javier Milei como “libertario”. Pero como estudiosos, demasiado ideologizados e incapaces de salirse de su zona de confort intelectual, ambos están lejísimos de un premio Nobel.

No solo se equivoca, sino que evidencia que nunca leyó o realmente escuchó o interpretó a Javier Milei ni a la Escuela Austríaca ni a los pensadores libertarios. En definitiva, lo que hizo fue dejarse llevar por sus propios prejuicios.

No es que lo que Kici nos cuenta sobre Smith sea totalmente erróneo. De hecho, él ha estudiado al padre de la economía mucho más profundamente que el Presidente (en siete Lecciones de Historia del Pensamiento Económico, 2010, dedica 85 páginas a su análisis).

Por otro lado, por lo dicho y según admite durante el discurso, a pesar del “staging” y la intención de mostrarse como un erudito sobre Smith, es claro que más allá de citarlo y apoyarse históricamente en él, y alguna revisión para esa charla, Milei nunca profundizó en el estudio del “Padre de la economía”.

Adam-Smith-statue-578x324-c-default Donde sea que le haya tocado estar, seguramente Adam Smith se está riendo de las miserias de dos argentinos que, ni lo leyeron ni han sabido interpretar lo que quiso decirle al mundo.

De hecho, el propio Juan Carlos de Pablo deja abierta la puerta a la duda que Milei haya realmente leído “La riqueza…” y destaca que lo más importante para él son solo las primeras 19 páginas del libro (en realidad son 20). La edición de “La riqueza…” que esgrime es la versión de Richard Cannan de 1904, con prefacio de George Stigler, impresa en tapa blanda por la University of Chicago Press de 1977 -la favorita de los libertarios-, así que hablamos de Capítulo I, “Sobre la División del Trabajo” y del II, “Sobre el Principio que da Ocasión a la División del Trabajo” (la referencia a la mano invisible esta en la página 477).

Esto sugiere que su visión de Smith -y la de Milei- es básicamente economicista (en el prefacio Stigler afirma: “Smith believed that the most persistent, the most universal, and therefore the most reliable of man's motives was the pursuit of his own interests”), diríamos vieja para los estándares actuales que van más en línea con la versión la Universidad de Glasgow de 1977 de la versión que considera a “La riqueza” junto a su predecesora, la “Teoria de los Sentimientos Morales” como un solo corpus

Con este escenario las palabras finales del comentario no pueden ser sino: “Pobre Adam Smith, hoy usado y vapuleado por personas de semejante calaña y nivel intelectual”.