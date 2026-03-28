Guerra de Medio Oriente EN VIVO: el conflicto se expande con el primer ataque de los rebeldes hutíes de Yemen a Israel

Live Blog Post

Pakistán confirma conversaciones con Turquía, Egipto y Arabia Saudita para debatir la guerra en Medio Oriente

Pakistán se posiciona como nuevo punto de contacto diplomático en medio de la escalada regional en Medio Oriente. El Ministerio de Asuntos Exteriores en Islamabad confirmó que será sede de una reunión que reunirá a los cancilleres de Turquía, Egipto y Arabia Saudita, con eje en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Según informó la cancillería pakistaní, los ministros de Exteriores de esos tres países visitarán Islamabad entre el domingo y el lunes para mantener una agenda de trabajo enfocada en la crisis. “Durante la visita, los ministros de Asuntos Exteriores mantendrán conversaciones en profundidad sobre diversos temas, incluidos los esfuerzos para reducir las tensiones en la región”, indicó el comunicado oficial.

El encuentro, que originalmente iba a realizarse en Turquía, fue reubicado por cuestiones logísticas. Así lo explicó el canciller turco, Hakan Fidan, en declaraciones a la cadena AHaber: “Pero como nuestro hermano pakistaní tenía que quedarse en su país, lo trasladamos a Pakistán”.

La cita refleja un intento de coordinación entre actores clave del mundo islámico en un contexto de creciente inestabilidad, con Islamabad buscando consolidar un rol de mediador en las negociaciones indirectas que atraviesan el conflicto.