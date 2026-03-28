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28 de marzo 2026 - 09:34

Guerra de Medio Oriente EN VIVO: el conflicto se expande con el primer ataque de los rebeldes hutíes de Yemen a Israel

Archivo. Rebeldes hutíes entran a la guerra con un ataque a Israel.

Archivo. Rebeldes hutíes entran a la guerra con un ataque a Israel.

Por Reuters

Lejos de desescalar, la guerra en Medio Oriente continúa expandiéndose, ahora con la participación de rebeldes hutíes a un mes de iniciados los ataques. A pesar de frenar sus ataques a instalaciones energéticas, la gestión de Donald Trump sigue con el foco puesto en reabrir el estrecho de Ormuz.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán cumple este sábado un mes desde que se iniciaron las hostilidades. Lejos de resolverse, el conflicto se expande en la región, con la confirmación del primer ataque por parte de los rebeldes hutíes de Yemen a Israel.

En detalle, el movimiento rebelde hutí, respaldado por Irán, anunció hoy el lanzamiento de misiles balísticos contra Israel, mientras que desde Tel Aviv también informaron hoy mismo haber detectado un misil lanzado hacia Israel desde Yemen. El ataque tenía por objetivo posiciones militares israelíes ubicadas en el sur de Cisjordania ocupada, aunque finalmente fue interceptado.

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Pakistán confirma conversaciones con Turquía, Egipto y Arabia Saudita para debatir la guerra en Medio Oriente

Pakistán se posiciona como nuevo punto de contacto diplomático en medio de la escalada regional en Medio Oriente. El Ministerio de Asuntos Exteriores en Islamabad confirmó que será sede de una reunión que reunirá a los cancilleres de Turquía, Egipto y Arabia Saudita, con eje en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Según informó la cancillería pakistaní, los ministros de Exteriores de esos tres países visitarán Islamabad entre el domingo y el lunes para mantener una agenda de trabajo enfocada en la crisis. “Durante la visita, los ministros de Asuntos Exteriores mantendrán conversaciones en profundidad sobre diversos temas, incluidos los esfuerzos para reducir las tensiones en la región”, indicó el comunicado oficial.

El encuentro, que originalmente iba a realizarse en Turquía, fue reubicado por cuestiones logísticas. Así lo explicó el canciller turco, Hakan Fidan, en declaraciones a la cadena AHaber: “Pero como nuestro hermano pakistaní tenía que quedarse en su país, lo trasladamos a Pakistán”.

La cita refleja un intento de coordinación entre actores clave del mundo islámico en un contexto de creciente inestabilidad, con Islamabad buscando consolidar un rol de mediador en las negociaciones indirectas que atraviesan el conflicto.

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La guerra en Medio Oriente se expande con el ataque de rebeldes hutíes a Israel

rebeldes hutíes
La guerra en Medio Oriente expande sus fronteras.

La guerra en Medio Oriente expande sus fronteras.

La guerra en Medio Oriente suma un nuevo actor. Los rebeldes hutíes de Yemen, alineados con Irán, confirmaron este sábado el lanzamiento de misiles balísticos contra Israel, en lo que representa su ingreso directo al conflicto.

A través de un comunicado, el grupo reivindicó la ofensiva como su primera acción militar en este escenario. “Las Fuerzas Armadas Yemeníes, con la ayuda de Alá Todopoderoso y confiando en Alá, han llevado a cabo la primera operación militar utilizando una andanada de misiles balísticos contra emplazamientos militares israelíes sensibles en el sur de la Palestina ocupada”, señalaron.

Del lado israelí, las Fuerzas de Defensa (FDI) habían informado previamente la detección de un misil lanzado desde territorio yemení y aseguraron que activaron sus sistemas para interceptarlo.

Según la versión hutí, el ataque responde a la escalada regional y busca posicionarse en defensa de aliados en la zona. El comunicado menciona la “continua escalada militar, los ataques contra infraestructuras y la perpetración de crímenes y masacres contra nuestros hermanos en Líbano, Irán, Iraq y Palestina”.

La ofensiva no llega de manera sorpresiva. Días atrás, un funcionario del movimiento había anticipado a CNN que el grupo estaba dispuesto a intervenir en el conflicto si Estados Unidos e Israel profundizaban sus operaciones contra Irán.

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