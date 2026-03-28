Cómo quedaría el calendario de pagos de ANSES en abril 2026 por los feriados de Semana Santa + Seguir en









Conocé todos los detalles para recibir los haberes destinados por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Las fechas más cercanas al término del mes estan enlazadas a los cobros más elevados.

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para abril de 2026 ya cuenta con definiciones oficiales para jubilados y pensionados. La actualización de haberes responde al dato de inflación de febrero informado por el INDEC, que fija el ajuste mensual bajo el esquema vigente.

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El organismo organiza los depósitos según la terminación del DNI, para ordenar la acreditación de los ingresos en un cronograma que incluye prestaciones contributivas y no contributivas.

El esquema de movilidad previsional mantiene la referencia inflacionaria como variable central para calcular los aumentos bajo un decreto 274/2024 que establece que las jubilaciones y pensiones se ajustan en función del índice de precios registrado dos meses antes. El porcentaje de 2,9% impacta sobre los valores de abril y modifica los montos que se abonaron en marzo.

jubilados anses.jpg Depositphotos Cuándo cae Semana Santa en 2026 El calendario de abril presenta modificaciones por los feriados vinculados a Semana Santa. Debido a que los días no laborables influyen sobre la organización de pago, obligan a una reprogramación en algunas fechas de cobro. La ANSES toma en cuenta este tipo de jornadas, para evitar superposición con días sin actividad bancaria. El diseño del cronograma busca garantizar la continuidad de los depósitos sin comprometer el bolsillo.

La distribución de pagos mantiene el criterio de escalonamiento por terminación de DNI pese a los feriados y si bien conserva el orden habitual, adelanta algunas fechas para respetar los días no hábiles. En este marco, contempla primero a pensiones no contributivas y luego a jubilaciones según nivel de ingresos.

ANSES Monto de las prestaciones de ANSES en abril Los haberes previsionales registran una suba en abril a partir del índice inflacionario confirmado: La jubilación mínima pasa de $369.600,88 a $380.319,31 tras la aplicación del aumento del 2,9%

La Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanza un valor de $304.255,44 frente a los $295.680,70 previos.

La Pensión no contributiva por invalidez o vejez asciende a $266.223,52 desde $258.720,62. El esquema de ingresos podría incorporar un refuerzo adicional sujeto a confirmación oficial dado que el gobierno analiza la continuidad de un bono estimado en $70.000 para quienes perciben haberes mínimos. La suma total proyectada para la jubilación mínima llegaría a $450.319,31 si se mantiene ese complemento. La publicación en el Boletín Oficial definirá tanto el aumento como el eventual bono en los próximos días. MI ANSES.webp Cómo quedaría el calendario de pagos de ANSES en abril 2026 El esquema de pagos se organiza por terminación de DNI y concentra las primeras fechas del calendario: Pensiones no contributivas DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 15 de abril Jubilados con haberes mínimos DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril Jubilados con haberes superiores a la mínima DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

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