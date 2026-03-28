"Ganamos todos": reapareció Roberto Lavagna y celebró el fallo a favor de la Argentina por YPF + Seguir en









El exministro de Economía valoró el resultado, considerando que es posible "cuando se trabaja con seriedad y continuidad más allá de los gobiernos de turno".

Roberto Lavagna, dos veces candidato presidencial.

A pesar de la unanimidad de las celebraciones en todos los sectores políticos por el fallo judicial a favor de la Argentina en la causa internacional por la expropiación de YPF, el reflejo de muchos dirigentes de primera línea fue atribuirse el logro y criticar a su antagonistas. Acorde a su estilo, Roberto Lavagna se distanció de esa postura.

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El exministro de Economía se pronunció a través de la red social X, en las que permaneció inactivo desde junio del año pasado. "Cuando se trabaja con seriedad y continuidad más allá de los gobiernos de turno, cuando se da al concepto de soberanía su real y debida dimensión y cuando se es capaz de rechazar siniestros y repetidos intentos de arreglo extrajudicial, entonces se gana y ganamos todos", escribió.

El impacto del fallo judicial no sólo fue en la dirigencia política, sino también en la bolsa de Wall Street. Tras conocerse la noticia, las acciones de YPF subieron un 3,4%. El impulso sobre la petrolera estuvo directamente vinculado a la decisión judicial en Estados Unidos, que redujo significativamente el riesgo financiero para el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RLavagna/status/2037886688916083057&partner=&hide_thread=false Cuando se trabaja con seriedad y continuidad más allá de los gobiernos de turno,

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Cuando se es capaz de rechazar siniestros y repetidos intentos de arreglo extrajudicial,

Entonces se gana y ganamos todos#ypf — Roberto Lavagna (@RLavagna) March 28, 2026 El fallo judicial por YPF La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió revocar la sentencia de primera instancia que había condenado al país por la estatización de la petrolera en 2012. Con esta determinación, la Argentina queda eximida, por el momento, de afrontar el pago millonario, considerado uno de los litigios más costosos de la historia reciente.

El tribunal también ratificó que YPF fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad durante el proceso de nacionalización. La resolución se produjo tras una intensa etapa de apelación en la que el Estado argentino defendió la competencia de la justicia local para resolver la controversia y cuestionó la interpretación del derecho argentino realizada por la jueza Loretta Preska.

YPF Wall Street Nueva York En una votación de 2 a 1, el tribunal determinó que las reclamaciones por daños y perjuicios presentadas por los demandantes no eran reconocibles bajo el derecho argentino, lo que justificó la revocación de la condena. Además, quedó sin efecto la orden que obligaba al país a entregar acciones de la compañía para cumplir parcialmente con la sentencia. Si bien las partes demandantes aún pueden recurrir ante la Corte Suprema de Estados Unidos, especialistas consideran que las probabilidades de que el máximo tribunal tome el caso son bajas, lo que consolida la decisión como un triunfo judicial relevante para el país.