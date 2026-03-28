Javier Milei invitó a José Antonio Kast a la Argentina para profundizar la agenda bilateral con Chile + Seguir en









La convocatoria fue transmitida por el canciller Pablo Quirno, tras una reunión con su par chileno, Francisco Pérez Mackenna, en Santiago. En el encuentro avanzaron sobre pasos fronterizos, seguridad, energía, minería, comercio e inversiones.

Javier Milei invitó formalmente a José Antonio Kast a visitar la Argentina para avanzar en una agenda bilateral. Presidencia

El presidente Javier Milei invitó este sábado formalmente a su par chileno, José Antonio Kast, a visitar la Argentina en las próximas semanas, en medio del intento de ambos gobiernos por afianzar la relación política y ampliar la agenda bilateral entre los dos países.

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La novedad fue comunicada por Pablo Quirno, quien difundió en sus redes sociales detalles de una reunión que mantuvo en Santiago de Chile con el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, junto a sus respectivos equipos de trabajo. Allí, según explicó, se repasaron los principales temas de interés común con el objetivo de seguir fortaleciendo el vínculo entre ambas administraciones.

En ese marco, el funcionario argentino señaló que durante el encuentro hizo entrega de una invitación de parte de Milei para que Kast viaje al país. El gesto se da apenas semanas después de la asunción del mandatario chileno, el pasado 11 de marzo, ceremonia a la que asistió el jefe de Estado argentino como primera señal de acercamiento entre ambos gobiernos.

Primer gesto tras la asunción en Santiago Según detalló Quirno, la conversación con las autoridades chilenas estuvo centrada en una serie de ejes que ambas partes consideran prioritarios para la relación bilateral. Entre ellos, mencionó la optimización de los procesos fronterizos, el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad, el trabajo conjunto en energía y minería y la promoción del comercio y las inversiones.

“Anoche en Santiago, tuvimos nuestra primera reunión con el Canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, y equipos, con quien dialogamos sobre los principales ejes de la agenda bilateral con el objetivo de seguir construyendo una relación orientada al crecimiento y a la prosperidad de ambos países”, expresó el funcionario en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, agregó: “Le hice entrega de una invitación de parte del presidente Javier Milei al presidente José Antonio Kast para que realice una visita a nuestro país”. Además, remarcó que ambos gobiernos acordaron avanzar en una hoja de ruta común enfocada en frontera, seguridad, energía, minería, comercio e inversiones. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2037863416312852919&partner=&hide_thread=false Anoche en Santiago, tuvimos nuestra primera reunión con el Canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna y equipos, con quien dialogamos sobre los principales ejes de la agenda bilateral con el objetivo de seguir construyendo una relación orientada al crecimiento y a la… pic.twitter.com/8qBPFh3lmO — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 28, 2026