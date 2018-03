La Corte invalidó al tribunal que tenía que juzgar a Cristina

La Corte Suprema inhabilitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 9 y ordenó volver a sortear las causas que tenía a cargo sobre los expedientes por el presunto direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez, y la denuncia por encubrimiento del atentado a la AMIA, en los cuales está acusada la expresidente y actual senadora nacional Cristina Kirchner.



En una acordada publicada por el Centro de Informaciones Judiciales (CIJ), la Corte dispuso "no hacer lugar a la habilitación del TOCF 9" al objetar el procedimiento por el cual se lo designó y que fuera refrendado por la ley 27307. En consecuencia, la Corte dispuso "no hacer lugar a la habilitación del TOCF 9".



En base a esa norma, se dispuso que cinco tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires pasaran a tener competencia federal, algo que sólo se hizo efectivo en el caso del Tribunal Oral en lo Correccional Número 10, que por una resolución del Consejo de la Magistratura se convirtió en el TOCF 9.



Así, los jueces Alejandro Noceti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra pasaron a cumplir funciones como magistrados federales con el aval de la Cámara de Casación y el Consejo de la Magistratura.



Los integrantes de la Corte resolvieron que se sorteen nuevamente las causas en poder de este Tribunal y exhortaron "enfáticamente" a la Cámara de Casación a que "se abstenga de realizar actos que excedan su ámbito de competencia".



"En especial aquellos que puedan afectar la debida prestación del servicio de justicia como, en el caso, sortear causas a tribunales que no cuenten con la previa habilitación de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación", sostiene uno de los fundamentos del fallo.



En ese sentido, la Corte sostiene que "el comportamiento de la Cámara Federal de Casación Penal al incluir el TOCF 9 en los sorteos propios de la Justicia Federal implicó un indebido avance sobre las atribuciones de superintendencia".



Como consecuencia de esta decisión las causas en las que está acusada las ex expresidente deberán volver a sortearse para que pasen a otro Tribunal Oral en lo Criminal Federal.